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TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Boluspor: 1

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Boluspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Spor 21.02.2021, 15:34
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TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Boluspor: 1

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Boluspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

24. dakikada sol çaprazdan Mustafa Çeçenoğlu’nun yaptığı ortada kale önünde Tugay Kaçar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

25. dakikada Muhammed Gönülaçar’ın ceza yay üzerinde Hamza Güre’e yaptığı müdahaleyi hakem Kutluhan Bilgiç kırmızı kart olarak değerlendirdi.

28. dakikada ceza yayı üzerinden Mustafa Çeçenoğlu’nun direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Haydar kornere çeldi.

30. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak kaleye sokulan Cajic’in vuruşunda kaleci Selmani meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

59. dakikada ceza sahası içi sol tarafından son çizgiye inerek Burak Asan’ın yaptığı ortada arka direkte oluşan karambolde Aykut Demir’in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

90+1. dakikada Gökhan Sazdağı’nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diouf’un şutunda meşin yuvarlak kaleci Haydar’da kaldı.

90+4. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu’nun çaprazdan çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Haydar’dan sekip direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Emir Eray Eyisoy xx

Tuzlaspor: Haydar xx, Vedat Bora xx (Anıl Karaer dk. 72 x), İsmail Konuk xx, Rotman xx, Yasin Güreler xx (Özgürcan Özcan dk. 72 x), Gökcan Kaya xx, Muhammed Gönülaçar x, Cajic xx (Alan Carius dk. 86 ?), Erkan Zengin xx (Ahmet Yazar dk. 46 x), Pucko xx, Ömer Şişmanoğlu xx (Thuram dk. 46 x)

Yedekler: Angeler, Segbefia

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Boluspor: Selmani xx, Fethi Özer xx, Aykut Demir xxx, Burak Bekaroğlu xx, Oğuzhan Berber xx, Tugay Kaçar xx (Burak Asan dk. 34 x), Muhammed Gümüşkaya xx, Gyasi xxx (Abdullaev dk. 86 ?), Gökhan Sazdağı xx, Mustafa Çeçenoğlu xx, Hamza Gür xx (Diouf dk. 76 x)

Yedekler: Ömer Alıcı, Emin Bayram, Ensar Bilir, Atamer Bilgin, Marlinho, Alican Özfesli, Poepon

Teknik Direktör: Reha Erginer

Gol: Aykut Demir (dk. 59) (Boluspor)

Kırmızı kart: Muhammed Gönülaçar (dk. 25) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Burak Asan, Mustafa Çeçenoğlu (Boluspor)
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