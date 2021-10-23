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TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Tuzlaspor sahasında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor’a 3-0 mağlup oldu.

Spor 23.10.2021, 17:55
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Tuzlaspor sahasında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor’a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Landel’in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Keny’nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

40. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Caner’in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Guido Koçer’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

48. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Bentley’in yerden pasında kale önünde Keny’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71. dakikada Keny’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Landel’in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

75. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Sedat Şahintürk’ün kullandığı serbest vuruşta direk kaleye yönelen top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

87. dakikada ceza sahası içinden Onat Kurt’un vuruşunda meşin yuvarlağa Okan Alkan, kale çizgisi üzerinde müdahale ederek meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.

Stat: Vefa

Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Murat Şener xx, Mehmet Ali Akkor xx

Tuzlaspor: Mikulic x, Samet Asatekin xx, İsmail Konuk xx (Ahmet Yazar dk. 69 x), Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Aykut Çeviker xx (Bardhi dk. 46 x), Rotman xx, Tayfun Aydoğan xx (Diack dk. 80 ?), Sedat Şahintürk xx (Rahmi Anıl Başaran dk. 80 ?), Onat Kurt xx, Erhan Kartal xx (Safa Kınalı dk. 30 x)

Yedekler: Angeler, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Selçuk Alibaz

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Okan Alkan xx, Allyson xx, Lokman Gör xx, Caner Cavlan xx, Mulumba xx, Guido xxx (Levent Ayçiçek dk. 60 x), Doğan Can Davas xx (Kerim Avcı dk. 83 ?), Bentley xx (Mehmet Özcan dk. 60 x), Landel xxx (Pucko dk. 83 ?), Keny xxx (Manaj dk. 89 ?)

Yedekler: Veysel Sapan, Bilal Ceylan, Süleyman Luş, Berke Görgün

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Keny (dk. 20), Guido Koçer (dk. 40), Landel (dk. 71) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Onat Kurt (Tuzlaspor) Gökhan Değirmenci, Guido Koçer (Bandırmaspor)

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