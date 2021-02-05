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TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 - Bandırmaspor: 1

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u 3-1 mağlup etti.

Spor 05.02.2021, 20:58
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TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 - Bandırmaspor: 1

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Kerem’in pasında ceza sahasında topla buluşan Burak’ın şık plasesi uzak köseye giderek, filelerle buluştu. 1-0

10. dakikada Rayo’nun kullandığı kornere iyi yükselen Orhan’ın kafa vuruşu kaleci Nurullah’ın çabasına rağmen filelerle buluştu. 1-1

12. dakikada defansın arkasına geçen ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Traore’nin şutu az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Coureur ve Gökhan Karadeniz ceza sahsındaki topa birlikte hamle yaptı. Coureur’un şutu az farkla üstten auta çıktı.

24. dakikada Landel’in soldan yaptığı ortaya iyi dokunan Traore’nin şutu direğin yanından dışarı çıktı.

59. dakikada Djedje’nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Gökhan güçlükle kornere çeldi.

61. dakikada Burak’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Coureur’un şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

70. dakikada İlyas’ın ara pasında 6 pasın üzerinde topla buluşan Yasin2in dokunuşu, üstten auta çıktı.

74. dakikada kaleye 35 metre uzaklıktan vuran İlyas’ın şutu ters ayakta yakalanan kaleci Gökhan’ın bakışları arasında filelere gitti. 2-1

90+4. dakikada kontra atağa çıkan Samsunspor’da Hamroun’un pasında Coureur topu filelere gönderdi. 3-1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Deniz Turgut xx, Suat Güz xx

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Caner Arıcı x (Erkam dk. 79 x), Kevin Boli xx, Yalçın Kılınç xx, Kerem Can Akyüz x, Djedje xx (Ferhat dk. 88 ?), Savicevic xx, Yasin Öztekin x (Guido dk. 88 x), Gökhan Karadeniz x (İlyas dk. 69 xx), Burak Çalık xx (Hamroun dk 69 xx), Mathias Coureur xxx

Yedekler: Ahmet, Veli, Yunus Emre, Ali

Teknik Direktör: Gökhan Geylani

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci x, Onur Akbay x, Gökay Güney x, Orhan Ovacıklı xx, Abdurrahim Dursun x (Feyyaz dk. 86 ?), İshak Çakmak x (Erkan dk. 67 x), Landel x, Ruben Rayos x (Taha Yalçıner dk. 58 x), Doğan Can Davas x (Torje dk. 46 x), Del Valle x, Lacina Traore x (Pote dk. 46 x)

Yedekler: Zülküf, Ali, Mehmet, Aygün,

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Burak (dk. 6), İlyas (dk. 74), Coureur (dk. 90+4) (Samsunspor), Orhan Ovacıklı (dk. 10) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Caner, Yasin (Samsunspor), İshak, Taha (Bandırmaspor)
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