TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Karagümrük: 1 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı)
TFF 1. LİG’İN PLAY OFF YARI FİNAL MÜSABAKASININ İLK MAÇINDA FATİH KARAGÜMRÜK EVİNDE AKHİSARSPOR’U AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI 1-1 EŞİTLİKLE SONA ERDİ.
TFF 1. Lig’in Play Off yarı final müsabakasının ilk maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Onur’un vuruşunu kaleci Aykut kurtardı.
17. dakikada ceza sahasına topla giren Ndao, Akhisarsporlu oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sabo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
35. dakikada sol taraftan Onur’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Bertuğ’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
Stat: Vefa
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx
Fatih Karagümrük: Aykut xx, Ramazan xx, Fatih xx, Yalçın xx, Alpaslan xx, Attamah xx, Ndao xxx, Zeki xx, Sabo xxx, Darri xx, Sobiech xx
Yedekler: Murat, Barış, Efe, Emeghara, Koray, Çağrı, Muhammed, Murat, Bülent, Erdal
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Akhisarspor: Lukac xx, Tolga xx, Uğur xx, Cocalic xx, Kadir xx, Rotman xx, Bjarnason xx, Eray xx, Vrsajevic ? (Erhan dk. 18 xx), Onur xxx, Bertuğ xxx
Yedekler: Gökhan, Halil, Aykut, Musa, Ergin, İrfan, Burhan, Doğukan, Ali Kaan
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Sabo (dk. 18 pen.) (Karagümrük), Bertuğ (dk. 35) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Ramazan, Sabo (Karagümrük)
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