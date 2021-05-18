TFF 1. Lig Play-Off: Altınordu:1 - Yılport Samsunspor: 0 (Maç sonucu)
TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Altınordu, sahasında Yılport Samsunspor’u 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Altınordu, sahasında Yılport Samsunspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sol taraftan Metehan Mimaroğlu’nun kullandığı serbest vuruşta top ön direkte savunmadan sekti, kale önüne düşen topa dokunan Yusuf Yalçın Arslan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
56. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Samsunspor’da Yasin Öztekin’in ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Savicevic, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, kaleci Erhan Erentürk topu tek yumrukla uzaklaştırdı.
59. dakikada Ahmet İlhan Özek sol kanattan top sürerek ceza sahasına girdi, kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan şutunu atsa da kaleci Nurullah Aslan yere yatarak topun sahibi oldu.
84. dakikada Samsunspor yarı sahasında yaşanan pozisyonda Altınordulu Hüsamettin Yener, Samsunsporlu Savicevic’e yaptığı tehlikeli müdahale sonrası kırmızı kart gördü.
89. dakikada Altınordu ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Ufuk Budak topa elle müdahale etti. Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.
90+1. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gökhan Alsan yerden sağ köşeye vurdu, kaleci Erhan Erentürk uzanarak penaltı atışını kurtardı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mustafa Sönmez xx, Mustafa Savranlar xx
Altınordu: Erhan Erentürk xxx, Rahmi Salih Kaya xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yusuf Yalçın Arslan xx, Kahraman Demirtaş xx, Furkan Çil xx, Oğulcan Ülgün xx, Recep Aydın xx (Şeref Özcan dk. 87 ?), Metehan Mimaroğlu xx (Ufuk Budak dk. 87 ?), Ahmet İlhan Özek xx (Burak İnce dk. 74 x), Enis Destan xx (Hüsamettin Yener dk. 64 x)
Yedekler: Mertcan Dağlı, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Furkan Metin, Emre Nefiz, Yusuf Can Esendemir
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Erkam Reşmen xx, Veli Çetin xx, Yalçın Kılınç xx, Mücahit Albayrak xx, Djedje xx, Savicevic xx (Erhan Kartal dk. 86 ?), Gökhan Karadeniz x (Gökhan Alsan dk. 70 x), Yasin Öztekin xx (Guido Koçer dk. 70 x), Hamroun x (Coureur dk. 80 ?), Nadir Çiftçi xx
Yedekler: Furkan Köse, Emirhan Koca, Ferhat Çulcuoğlu, Boli
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Gol: Yusuf Yalçın Arslan (dk. 49) (Altınordu)
Kırmızı Kart: Hüsamettin Yener (dk. 84) (Altınordu)Sarı Kartlar: Kahraman Demirtaş, Recep Aydın (Altınordu), Yasin Öztekin, Savicevic (Samsunspor)