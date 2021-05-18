TFF 1. Lig Play-Off: Altınordu: 0 - Yılport Samsunspor: 0 (İlk yarı)

TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Altınordu, Yılport Samsunspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Erkam Reşmen kaleye sert vurdu, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

33. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Samsunspor’da Yasin Öztekin’in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Veli Çetin, kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci Erhan Erentürk topun sahibi oldu.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mustafa Sönmez xx, Mustafa Savranlar xx

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Rahmi Salih Kaya xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yusuf Yalçın Arslan xx, Kahraman Demirtaş xx, Furkan Çil xx, Oğulcan Ülgün xx, Recep Aydın xx, Metehan Mimaroğlu xx, Ahmet İlhan Özek xx, Enis Destan xx

Yedekler: Mertcan Dağlı, Ufuk Budak, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Burak İnce, Furkan Metin, Emre Nefiz, Hüsamettin Yener, Şeref Özcan, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Erkam Reşmen xx, Veli Çetin xx, Yalçın Kılınç xx, Mücahit Albayrak xx, Djedje xx, Savicevic xx, Gökhan Karadeniz xx, Yasin Öztekin xx, Hamroun xx, Na dir Çiftçi xx

Yedekler: Furkan Köse, Guido Koçer, Gökhan Alsan, Emirhan Koca, Ferhat Çulcuoğlu, Erhan Kartal, Boli, Coureur

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Sarı Kartlar: Kahraman Demirtaş, Recep Aydın (Altınordu), Yasin Öztekin (Samsunspor)