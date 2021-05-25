banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
FETÖ’nün evlendirme sorumlusu konuştu: Baş başa 45 dakika…
FETÖ’nün evlendirme sorumlusu konuştu: Baş başa 45 dakika…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''
Sosyal Yardım Alanlarla Dalga Geçen Personelin İş Akdine Son Verildi
Sosyal Yardım Alanlarla Dalga Geçen Personelin İş Akdine Son Verildi

TFF 1. Lig Plaf-off Finali’ni Cüneyt Çakır yönetecek

TFF 1. Lig Play-off Finali’nde oynanacak olan Altay-Altınordu maçını hakem Cüneyt Çakır’ın yöneteceği açıklandı.

Spor 25.05.2021, 12:22
TFF 1. Lig Plaf-off Finali’ni Cüneyt Çakır yönetecek

TFF 1. Lig Play-off Finali’nde oynanacak olan Altay-Altınordu maçını hakem Cüneyt Çakır’ın yöneteceği açıklandı.

TFF 1. Lig Play-off Final maçında Altay ile Altınordu yarın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hakemleri de belli oldu. 20.00’de başlayacak olan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Hüseyin Göçek görev alacak.
Yorumlar (0)
24°
açık