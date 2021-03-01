TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 - Boluspor: 3
TFF 1. Lig’in 24. hafta maçında Boluspor’u konuk eden Menemenspor, rakibine 3-0 mağlup oldu.
TFF 1. Lig’in 24. hafta maçında Boluspor’u konuk eden Menemenspor, rakibine 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Mustafa Çeçenoğlu’nun soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topa dokunan Hamza Gür meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
34. dakikada Ibrahim Akanbi Rasheed’in sağdan yaptığı ortada Mamadou Traore’nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.
49. dakikada defansın bir anlık dalgınlığından yararlanan Gökhan Sazdağı, David Domgjoni’den kaptığı topla kaleciyi de geçerek golü buldu. 0-2
54. dakikada Mustafa Çeçenoğlu’ndan aldığı pasla ceza sahasının sol çaprazından sert vuran Gökhan Sazdağı meşin yuvarlağı kaleye yolladı. 0-3
67. dakikada Araz Abdullaev kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu direğin dibinden auta gönderdi.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Ali Akkor xx, Ogün Kamacı xx
Menemenspor: Emre Selen x, Furkan Bayır xx, Emir Han Topçu xx, David Domgjoni xx, Mamadou Traore x (Ömer Şahbaş dk. 46 xx), Omar Mohamed xx (Simon Zenke dk. 63 x), Tayfun Aydoğan xx, Rıdvan Koçak ? (Yusuf Talum dk. 12 x), Adamu Alhassan xx (Berkay Samancı dk. 82 ?), Okan Yılmaz x (Mehmet Aytemiz dk. 46 xx), Ibrahim Akanbi Rasheed xx
Yedekler: Fatih Demirlek, Emre Batuhan Adıgüzel, Cem Çelik, Aydın Yılmaz, Alaattin Hamza Ok
Teknik Direktör: Ümit Karan
Boluspor: Gentian Selmani xx, Oğuzhan Berber xx, Emin Bayram xx, Ensar Bilir x (Muhsin Yıldırım dk. 46 xx), Aykut Demir x, Burak Asan xx, Gökhan Sazdağı xxx (Arda Köksal dk. 85 ?), Hamza Gür xx (Kabongo Kassongo dk. 65 x), Muhammed Gümüşkaya xx, Mustafa Çeçenoğlu xx (Alican Özfesli dk. 74 x), Edwin Gyasi xx (Araz Abdullaev dk. 66 x)
Yedekler: Ömer Alıcı, Atamer Bilgin, Haris Hajdarevic, Papa Diouf
Teknik Direktör: Reha Erginer
Goller: Hamza Gür (dk. 17), Gökhan Sazdağı (dk. 49 ve 54) (Boluspor)
Kırmızı kart: Yusuf Talum (dk. 45) (Menemenspor)Sarı kartlar: Furkan Bayır, David Domgjoni, Mehmet Aytemiz (Menemenspor), Muhammed Gümüşkaya (Boluspor)