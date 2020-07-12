TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 3 - Fatih Karagümrük: 0
TFF 1. LİG'İN 33. HAFTASINDA KEÇİÖRENGÜCÜ, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FATİH KARAGÜMRÜK'Ü 3-0 MAĞLUP ETTİ.
TFF 1. Lig’in 33. haftasında Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çiçek xx, Murat Ergin Gözütok xx
Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik xx, Abdülkadir Korkut xx, Samet Akaydın xx, Erdi Dikmen xx, Soner Gönül xx, Cem Ekinci xxx (Theodore Bernard Mendy dk.79 x), Süleyman Olgun xx, Uğur Kutlu xx, Burak Aydın xx (Levy Clement Madinda dk. 79 x), Devrim Taşkaya XX (Boubacar Dialiba Diabang dk. 46 xxx), Famoussa Kone xx (Abdülkadir Kuzey dk. 90+1 ?)
Yedekler: Metin Uçar, Cihan Can, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Fatih Karagümrük: Aykut Özer x, Koray Altınay x, Fatih Kuruçuk x, Yalçın Ayhan x, Alparslan Erdem x, Joseph Larweh Attamah x (Çağrı Ortakaya dk. 83 ?), Alassane Ndao x, Zeki Yıldırım x (Erdal Öztürk dk. 55 x), Erik Sabo x (Muhammed Egemen Pehlivan dk. 76 x), Brahim Darri x (Engin Bekdemir dk. 76 x) , Artur Adam Sobiech x (Innocent Nkasiobi Emeghara dk. 83 ?)
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Barış Başdaş, Efe Tatlı, Murat Sarıgül, Bülent Cevahir
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Kırmızı kart: Erdal Öztürk (dk. 69) (Karagümrük)
Sarı kartlar: Uğur Utlu (Keçiörengücü), Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)
Goller: Cem Ekinci (dk. 28 ve 36), Boubacar Dialiba Diabang (dk. 90+3) (Keçiörengücü)
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|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
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|31
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|5. Galatasaray
|32
|52
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|32
|51
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|32
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|41
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|32
|41
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|31
|36
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|32
|36
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
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|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Athletic Bilbao
|36
|51
|8. Real Sociedad
|35
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
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|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
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|35
|35
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|36
|32
|19. Mallorca
|35
|32
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