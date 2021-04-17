TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig’in 31. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Tuzlaspor’a 1-0 mağlup oldu.
TFF 1. Lig’in 31. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Tuzlaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Aktepe
Hakemler: Hakan Ceylan xxx, Hüseyin Aylak xx, Emir Eray Eyisoy xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xxx, Ogün Bayrak xx (Melik Derin dk. 80 ?), Mehmet Tayfun Dingil xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Soner Gönül xxx, Uğur Utlu xx, Cem Ekinci xx (Hamidovic dk. 80 ?), Issah xx (İrfan Akgün dk. 56 x), Burak Aydın xx (Diabang dk. 69 x), Barış Alper Yılmaz xx, Eze x
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Muharrem Cinan, Abdulkadir Korkut, Haşim Arda Sarman, Ilır Mustafa
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Tuzlaspor: Metin Erol xx, Samet Asatekin xx, Arif Morkaya xx, Yohou xx, Ferhat Öztorun xx, Rotman xx, Gökcan Kaya xx, Ahmet Yazar xxx (Muhammed Gönülaçar dk. 82 ?), Carius xx (Cajic dk. 67 x), Pucko xx (Yasin Güreler dk. 88 ?), Thuram x (Özgür Can Özcan dk. 88?)
Yedekler: Angeler, İbrahim Halil Aksu, Berk Can Sevgi, Muhammed Sarıkaya
Teknik Direktör: Suat Kaya
Gol: Ahmet Yazar (dk. 26) (Tuzlaspor)Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz, Metin Uçar (Keçiörengücü), Thuram, Arif Morkaya, Rotman, Pucko (Tuzlaspor)