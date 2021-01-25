TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0
TFF 1. Lig’in 18. haftasında İstanbulspor, sahasında Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig’in 18. haftasında İstanbulspor, sahasında Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Oğuz Terzi xx, Burak Cansız xx
İstanbulspor: Alperen xx, Melih xx, Atchom xx, Wellington xx, Ali xx, Uygar xxx (Eslem dk. 69 x), Onur xx, Rroca xx (Abazaj dk. 90 ?), Levent xx (Mehmet dk. 90 ?), Ethemi (Tayyip Ebrar dk. 69 x), İbrahim xx (Mirkan dk. 88 ?)
Yedekler: Halil, Berkay, Ali Dere, Egehan, Diouf
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Adanaspor: Karacic xx, Furkan xx, Donkor xx, Hakan xx, Canberk xx, Uğurcan xx, Celil xx (Serhat dk. 88 ?), Ömer xx (Ergin dk. 61 x), Atalay x (Umut dk. 46 x), Eren xx (Berkan dk. 87 ?), Ozegovic x
Yedekler: Burak, Cenk, Ahmet, İsmail, Hüseyin
Teknik Direktör: Semih Özü
Gol: Uygar (dk. 45) (İstanbulspor)Sarı kartlar: Uygar, Mehmet (İstanbulspor), Hakan (Adanaspor)