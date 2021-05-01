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TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 2 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı sonucu)
TFF 1. Lig’in 33. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Akhisarspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor 01.05.2021, 17:14
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TFF 1. Lig’in 33. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Akhisarspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.