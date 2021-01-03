TFF 1. Lig: Giresunspor: 3 - Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig’in 17. haftasında Giresunspor, Tuzlaspor’u konuk etti. Karşılaşma Giresunspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
TFF 1. Lig’in 17. haftasında Giresunspor, Tuzlaspor’u konuk etti. Karşılaşma Giresunspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Tuzlaspor’da Pucko hızla ilerleyerek ceza sahasına girdi. Pucko’nun şutunu kaleci Onurcan dışarı çıkardı.
25. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Traore kaleye şutunu gönderdi ancak kaleci Angeler gole engel oldu.
62. dakikada Traore’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Sergen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
75. dakikada Caner Hüseyin sol kanattan getirdiği topu ceza sahasında gönderdi. Ceza sahasında topla buluşan Balde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Balde kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza attı. 3-0
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Ata Yıldırım xx, Sezgin Çınar xx
Giresunspor: Onurcan xx, Diarra xx, Hüsamettin xx (İshak dk. 90+1 xx), Mehmet xx, Traore xx (Milinkovic dk. 77 xx), Balde xxx (Sadi dk. 89 ?), Sergen xxx, Sergio xx (Kerem dk. 89 ?), Hayrullah xx, Uzodimma xx, Caner Hüseyin xxx (Muhammet Himmet dk. 90+1 ?)
Yedekler: Göktan xx, Arda xx, Yasin xx, Alperen xx, Fatih xx
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Tuzlaspor: Angeler xx, İsmail xx, Yohou xx, Gökcan xx, Cajic xx, Ahmet xx (Özgür Can dk. 72 xx), Arif xx (Aosman dk. 29 xx), Pucko xx (Onur dk. 82 xx), Erdem xx, Rosario xx, Yasin xx
Yedekler: Metin xx, Segbefia xx, Samet xx, Ferhat xx, Ferhat xx
Teknik Sorumlu: Taner Taşkın
Goller: Sergen Piçinciol (dk. 62), İbrahima Balde (dk. 77 ve 81) (Giresunspor)Sarı kartlar: Yasin Güreler, Aias Aosman, Ahmet Yazar, Rogerio Do Rosario (Tuzlaspor), Hüsamettin Tut, Mamadou Diarra (Giresunspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|16
|30
|2. Galatasaray
|15
|30
|3. Gaziantep FK
|15
|28
|4. Beşiktaş
|14
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
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|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|14
|10
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|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Altay
|17
|32
|3. İstanbulspor
|16
|31
|4. Samsunspor
|16
|30
|5. Tuzlaspor
|17
|30
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
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|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|16
|16
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Everton
|16
|29
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Sevilla
|15
|27
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
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|17
|21
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|20
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|16
|19
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|16
|18
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|16
|18
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|17
|18
|15. Getafe
|16
|17
|16. Eibar
|16
|16
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
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|15
|13
|20. Huesca
|16
|12