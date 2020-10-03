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TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Beypiliç Boluspor: 1

TFF 1. LİG'İN DÖRDÜNCÜ HAFTASINDA GİRESUNSPOR, BEYPİLİÇ BOLUSPOR’U KONUK ETTİ.

Spor 03.10.2020, 18:39
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TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Beypiliç Boluspor: 1

TFF 1. Lig’in dördüncü haftasında Giresunspor, Beypiliç Boluspor’u konuk etti. Karşılaşma 2-1 Giresunspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Giresunspor’da Caner Hüseyin sol kanattan gelerek ceza sahası dışından kaleye çektiği şut kaleci Mosquera’da kaldı.

15. dakikada Giresunspor’da Traore ceza sahasının solundan kalenin yakınına kadar gelerek şut şansı denedi. Tugay topa müdahale ederek topu dışarı çıkardı.

31. dakikada Giresunspor’da sol kanatta Caner’in attığı pası alan Nalepa topu kaleye gönderirken top az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada Boluspor’da Bekir’in kullandığı serbest vuruştan gelen topu Burak ağlara gönderdi. 0-1

48. dakikada Giresunspor’da Caner’in ceza sahasının solundan gönderdiği topu Balde az farkla kalenin üzerinden dışarı gönderdi.

50. dakikada Boluspor’da sol kanattan gelen topu alan Melih’in ceza sahasından çektiği şut kalenin solundan dışarı çıktı.

63. dakikada Giresunspor’da Nalepa’nın ceza sahasından kaleye çektiği sert şut az farkla kalenin solundan dışarı çıktı.

68. dakikada Giresunspor’da orta sahadan Sadi’nin pasını alan Balde ceza sahasından topu ağlara gönderdi. 1-1

88. dakikada Giresunspor’da Nalepa’nın kullandığı serbest vuruş kalenin köşesinden az farkla dışarı çıktı.

90+4. dakikada Giresunspor’da Uzodimma orta sahadan topu ceza sahasına getirerek topu ağlara yolladı. 2-1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Sezgin Çınar xx, Emir Eray Eyisoy xx

Giresunspor: Tolgahan xx, Mamadou Diarra xx, Hüsamettin xx, Mehmet xx (Anthony Uzodimma dk. 57 x), Abdou Razack Traore xx (Sergio Antonio dk. 82 x), Eren xx (Yasin dk. 90 ?), Michal Jan Nepala xx, İbrahima Balde xx, Sadi xx, Hayrullah xx (Kerem xx dk. 57), Caner Hüseyin xx

Yedekler: Onurcan xx, Arda xx, Erol Can, Sergen Piçinciol, Atakan, Muhammet

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Boluspor: Mosquera xx, Fethi xx, Tugay xx , Melih xx (Hamza dk. 71 x), Bekir xx (Muhammet Gümüşkaya dk. 60 xx), Gökhan xx, Oğuzhan x, Muhammet x, Alican xx (Burak Asan dk. 71 x), Mertan Caner xx (Muhammet Arslantaş dk. 90 ?), Burak xxx

Yedekler: Ömer, Rydell Poepon, Marlon Da Silva, Mihajlovic, Alican, Fatih

Teknik Sorumlu: Ahmet Taşyürek

Goller: Burak (dk. 36), Anthony Uzodimma (dk. 90+4) (Boluspor), Balde (dk. 68) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Taş, Michal Jan Nalepa, Eren Tozlu (Giresunspor), Tugay Kaçar, Alican Özfesli, Burak Bekaroğlu, Burak Asan, Muhammet Arslantaş (Beypiliç Boluspor)

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