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TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Adanaspor: 0 (İlk yarı)

TFF 1. LİGİN 6. HAFTASINDA GİRESUNSPOR, ADANASPOR’U KENDİ SAHASINDA KONUK ETTİ. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI GİRESUNSPOR’UN 2-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.

Spor 21.10.2020, 14:30
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TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Adanaspor: 0 (İlk yarı)

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Giresunspor, Adanaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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