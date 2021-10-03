TFF 1. Lig: Eyüpspor: 3 - Manisa FK: 2

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Eyüpspor, sahasında karşı karşıya geldiği Manisa Futbol Kulübü’nü 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Mikail’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Umut Bulut’un düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Erhan Kara’nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

36. dakikada Erhan Kara’nın içeri çevirdiği topa kale önünde Sousa’nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

59. dakikada sol çaprazdan Bülent Uzun’un ortasında kale önünde topla buluşan Stancu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

66. dakikada sağ kanattan Tabekou’nun orta şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

90. dakikada ceza sahası içerisinde Stancu’nun yaptığı vuruşta top Manisa FK savunmasından geri döndü. Dönen topu takip eden Enes Keskin’in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

Stat: Eyüp

Hakemler: Alper Çetin xx, Oğuz Terzi xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Mikail Okyar xx, Teddy xx, Yalçın Kılınç xx, Bülent Uzun xx, Muhammet Akarslan xx (Stancu dk. 58 xxx), Caner Hüseyin Bağ xx (Mete Kaan Demir dk. 82 ?) , Gökcan Kaya xx (Enes Keskin dk. 62 xxx), Kozulj xx (Timur Temeltaş dk. 58 x), Pa Dibba xx, Umut Bulut xxx (Mohammed dk. 82 ?)

Yedekler: Emrullah Şalk, Erencan Yardımcı, Enes Öztürk, Mehmet Uslu, Taha Balcı

Teknik Direktör: Zafer Turan

Manisa FK: Metin Uçar xx, Mehmet Yılmaz xx, Ahmet Kesim xx, Landre xx, Erhan Kara xx, Kubilay Aktaş xx (Hakan Barış dk. 74 x), Kouter xx, Sousa xxx (Gakpa dk. 64 x), Tabekou xx (Anıl Koç dk. 73 x), Sertaç Çam xx (Veli Çetin dk. 90+1 ?), Kemal Rüzgar xx (Okan Eken dk. 64 x)

Yedekler: Samet Karabatak, Efe Altunkara, Özgür Çek, Mehmet Ali Çelik, Bedirhan Altunbaş

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Umut Bulut (dk. 20), Stancu (dk. 59), Enes Keskin (dk. 90) (Eyüpspor), Erhan Kara (dk. 32), Sousa (dk. 36) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Bülent Uzun, Muhammed Akarslan, Mete Kaan Demir (Eyüpspor), Kubilay Aktaş, Kouter, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara (Manisa FK)