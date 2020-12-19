banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi
Ahmet Kural’a ne ceza verildi?
Ahmet Kural’a ne ceza verildi?
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na cevap
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na cevap
Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor, hangi günleri kapsıyor?
Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor, hangi günleri kapsıyor?

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 2 - Menemenspor: 2

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı.

Spor 19.12.2020, 18:07
1
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 2 - Menemenspor: 2

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

24. dakikada Taşkın’ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara’nın sert şutu yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Eskişehirspor’un kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde top Tolga Yakut’un önünde kaldı. Tolga’nın pasında düzgün bir vuruş yapan Sezgin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

41. dakikada Anane Tidjani’nin yer kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Taşkın, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

60. dakikada Kaan Gül’ün yerden ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Berkay, topu filelere gönderdi. (2-1)

78. dakikada Furgan’ın kafa pasında ceza yayında topla buluşan Erdal’ın sol ayağı ile plase vuruşu az farkla auta çıktı.

90+5. dakikada Şeref’in yerden ortasında ceza sahası içinde iyi vuran Kamara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Mehmet Şengül

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Bilal Ceylan xx, Furkan Balaban xx, Sezgin Coşkun xxx, Erdal Akdari xxx, Tolga Yakut xxx (Bedirhan Akçay dk. 71 x), Furgan Polat xxx, Berkay Tanır xxx (Buğra Çağlıyan dk. 80 ?), Talha Erdoğan xx (İbrahim Öner dk. 45 xx), Kaan Gül xxx (Göktuğ dk. 90 ?), Hamed xx,

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Hasan Uyğur, Alperen Kocabaş, Emir Yıldız, Doğukan Ünal, Onur Arı

Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan

Menemenspor: Gentian Selmani xx, Rıdvan Koçak xx, Furkan Bayır xx, Ömer Şahbaş xx, Emre Adıgüzel xx (Bekir Can Sönmez dk. 82 ?), Taşkın Çalış xxx, Ibrahim Adamu xx (Mehmet Aytemiz dk. 74 x), Murat Elkatmış xx (Şeref Özcan dk. 60 xx), Anane Tidjani xx (Rasheed dk. 74 x), Tayfun Aydoğan xx, Kamara xxx

Yedekler: Amir Güren, Yusuf Talum, Cem Çelik, Berkan Çakır, Burak Albayrak, Domgjonas

Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu

Goller: Sezgin Coşkun (dk. 33), Berkay Tanır (dk. 60) (Eskişehirspor), Taşkın Çalış (dk. 41 pen.), Kamara (dk. 90+5) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Tolga Yakut, Hamed, Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor), Rıdvan Koçak, Mehmet Aytemiz, Taşkın Çalış, Ömer Şahbaş (Menemenspor)
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Hatayspor 12 21
5. Karagümrük 13 20
6. Malatyaspor 12 19
7. Beşiktaş 11 19
8. Göztepe 13 18
9. Gaziantep FK 11 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Ankaragücü 11 8
21. Denizlispor 11 6
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Giresunspor 14 26
5. Samsunspor 14 24
6. Altay 13 23
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 12 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 14 15
12. Balıkesirspor 14 15
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Tottenham 13 25
3. Leicester City 13 24
4. Southampton 14 24
5. Man City 13 23
6. Everton 13 23
7. M. United 12 23
8. Chelsea 13 22
9. West Ham 13 21
10. Wolverhampton 13 20
11. Aston Villa 11 19
12. Crystal Palace 14 18
13. Leeds United 13 17
14. Newcastle 12 17
15. Arsenal 13 14
16. Brighton 13 11
17. Burnley 12 10
18. Fulham 13 9
19. West Bromwich 13 7
20. Sheffield United 13 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Sociedad 14 26
3. Real Madrid 13 26
4. Villarreal 13 22
5. Barcelona 13 21
6. Sevilla 11 19
7. Granada 12 18
8. Cádiz 13 18
9. Athletic Bilbao 14 17
10. Celta de Vigo 13 16
11. Real Betis 13 16
12. Valencia 14 15
13. Eibar 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Elche 12 14
16. Getafe 12 13
17. Real Valladolid 13 13
18. Levante 12 11
19. Osasuna 12 11
20. Huesca 14 11