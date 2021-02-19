TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 2 - Bandırmaspor: 1

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Eskişehirspor, evinde Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti. Geçen sezondan itibaren ligde 34 maçtır kazanamayan ES-ES böylece galibiyet hasretine son verdi.

Maçtan dakikalar

7. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim Halil’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

31. dakikada Halilovic’in ortasında altı pas üzerinde topa dokunan Pote, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

49. dakikada penaltı vuruşu kazanan Eskişehirspor’da topun başına geçen Bedirhan, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

63. dakikada Serna’nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Doğan Can’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

84. dakikada Sholaja, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı.

86. dakikada ceza yayından topa sert vuran Pote’nin şutunu kaleci Cengiz çeldi.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Hüseyin Aylak xx, Burak Cansız xx

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer xx, Sezgin Coşkun xx, Bedirhan Altunbaş xx, İbrahim Halil Öner xxx (Sholaja dk. 75 xx), Tolga Yakut xx, Buğra Çağlıyan xx (Alimi dk. 78 x), Furkan Balaban xx, Mehmet Özcan xx, Mevlüt Çelik xx, Emir Yıldız x, Onur Arı x (Furgan Polat dk. 64 xx)

Yedekler: Melih Ağa, Talha Erdoğan, Kaan Gül, Alperen Kocabaş, Erdal Akdarı, Selman Çiftkanatlı, Doğukan Ünal

Teknik Sorumlu: Cengiz Seçsev

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Pote xxx, İshak Çakmak x (Abdurrahim Dursun dk. 46 x), Onur Akbay xx, Serna xxx, Selçuk Alibaz xx (Doğan Can Davas dk. 57 x), Emir Halilovic xx (Rahmi Anıl Başaran dk. 69 x), Rodriguez xx (Mehmet Yiğit dk. 75 x), Orhan Ovacıklı xx, Gökay Güney xx, Torje xx (Landel dk. 57 xx)

Yedekler: Zülküf Özer, Erkan Taşkıran, Ali Serçek, Aygün Özışıkyıldız, Taha Yalçıner

Teknik Sorumlu: Erkan Sözeri

Goller: İbrahim Halil Öner (dk. 7) Bedirhan Altunbaş (dk. 49 pen.) (Eskişehirspor), Pote (dk. 31) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun (Eskişehirspor), Mehmet Yiğit (Bandırmaspor)