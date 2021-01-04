TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Boluspor: 2
TFF 1. Lig’in 17. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Boluspor’a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Eskişehirspor galibiyet hasretini 30 maça çıkardı.
TFF 1. Lig’in 17. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Boluspor’a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Eskişehirspor galibiyet hasretini 30 maça çıkardı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Tolga Yakut’un ara pasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Berkay’ın vuruşu savunmadan dışarı çıktı.
36. dakikada Gökhan’ın ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruşu kaleci Ekrem çıkardı.
45. dakikada sağ kanattan bindiren Fethi’nin ortasında topla buluşan Tugay’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
62. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Melih’in ortasına iyi yükselen Fethi, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
73. dakikada gelişen Boluspor kontra atağında Melih’in yerden ortasına düzgün vuran Hamza farkı ikiye çıkardı. 0-2
83. dakikada topla hızlı çıkan Mertan’ın pasında kaleyi karşısına alan Melih’in vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Mehmet Yıldırım xx, Selahattin Altay xx
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Furgan Polat xx, Bedirhan Altunbaş xx, Onurhan Uyanık x (Hamed Sholaja dk. 45 xx), Sunday Alimi xx, Tolga Yakut x, Bilal Ceylan xx, Furkan Balaban xx, Mehmet Özcan xx, Mevlüt Çelik xx, Berkay Tanır xxx (Onur Arı dk. 80 ?)
Yedekler: Melih Ağa, Hasan Ulaş Uygur, Talha Erdoğan, Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan, Bedirhan Akçay, Doğukan Ünal, Melih Nezir
Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan
Boluspor: Ömer Alıcı xx, Fethi Özer xxx, Tugay Kacar xxx, Melih Okutan xxx (Mihajlovic dk. 85 ?), Poepon x (Hamza Gür dk. 45 xx), Gökhan Sazdağı xx (Araz Abdullayev dk. 45 xx), Oğuzhan Berber xx, Marlon Silva x (Mertan Caner dk. 62 xx), Alican Özfesli xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 90 ?), Ali Keten xx, Burak Bekaroğlu xx
Yedekler: Yavuz Aygün, Martins, Muhammed Arslantaş, Muhammet Raşit, Fatih Özkan
Teknik Sorumlu: Reha Kemal Erginer
Goller: Fethi (dk. 62), Hamza (dk. 73) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Hamed Sholaja (Eskişehirspor), Melih Okutan, Tugay Kacar (Boluspor)Kırmızı Kart: Tolga Yakut (dk. 42) (Eskişehirspor)
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|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
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|15
|30
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|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
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|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
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|15
|16
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|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. İstanbulspor
|16
|31
|5. Tuzlaspor
|17
|30
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
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|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|16
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
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|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
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|15
|29
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|16
|29
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|15
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|26
|9. Southampton
|16
|26
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|26
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|17
|23
|12. Leeds United
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|23
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|17
|22
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|17
|22
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|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
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|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P