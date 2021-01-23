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TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Ankaraspor: 0

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Eskişehirspor, evinde Ankaraspor ile golsüz berabere kaldı.

Spor 23.01.2021, 18:03
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TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Ankaraspor: 0

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Eskişehirspor, evinde Ankaraspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

20. dakikada ceza sahasında topla buluşan Erdem, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

27. dakikada gelişen misafir takım atağında Mahmut’un sol kanattan ortasına yükselen Emre Can’ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

31. dakikada Buğra’nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay’ın vuruşu kalecide kaldı.

71. dakikada kullanılan serbest vuruşta barajdan dönen topu önünde bulan Halil’in şutunu kaleci Ekrem kornere çeldi.

76. dakikada ceza yayından topa sol ayağıyla vuran Samed’in şutu yan ağlarda kaldı.

86. dakikada Berkay’ın pasıyla ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Halil İbrahim’in şutunu kaleci çıkardı.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Zorbay Küçük, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Bedirhan Altunbaş xx, Talha Erdoğan x (Furgan Polat dk. 74 x), Kaan Gül (İbrahim Halil Öner dk. 54 x), Alperen Kocabaş x (Uğur Can Semizoğlu dk. 90+4 ?), Erdal Akdarı x, Buğra Çağlıyan xx, Furkan Balaban x, Mehmet Özcan xx, Mevlüt Çelik x, Berkay Tanır xx

Yedekler: Melih Ağa, Hasan Ulaş Uyğur, Onurhan Uyanık, Eray Ertorun, Selman Çiftkanatlı, Emir Yıldız, Onur Arı

Teknik Sorumlu: Yasin Söğüt

Ankaraspor: Tomas Mejias Osorio x, Halil İbrahim Esen xxx, Emre Can Atila (Ayuk Mbu dk. 45 x), Mahmut Akan xx, Tevfik Altındağ x, Erdem Çetinkaya xx, Olatunbosun x (Samed Ali Kaya dk. 60 x), Mudimu xx, Ercan Yazıcı xx, Levent Gülen x, Marcus Pedersen xx

Yedekler: Berk Balanban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Mete Çelik, Fatih Kızılkaya, Mehmet Tuğrul Başkan, Mbamba, Ali Rıza Kılıç

Teknik Sorumlu: Mehmet Ak

Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Furkan Balaban (Eskişehirspor), Ercan Yazıcı, Halil İbrahim Esen, Marcus Pedersen, Tevfik Altındağ (Ankaraspor)
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