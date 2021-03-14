banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hollanda salgın gölgesinde sandığa gidiyor
Hollanda salgın gölgesinde sandığa gidiyor
İhracatçılar sağlıklarını Türk hekimlerine emanet etti
İhracatçılar sağlıklarını Türk hekimlerine emanet etti
Çağla sezonu 50 TL'den açtı
Çağla sezonu 50 TL'den açtı
Andımız artık okunmayacak!
Andımız artık okunmayacak!

TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Ankaraspor: 1

TFF 1. Lig 26. haftasında Bursaspor sahasında Ankaraspor’u ağırladı. Mücadele, Bursaspor’un 3-1’lik galibiyetiyle tamamlandı.

Spor 14.03.2021, 21:05
2
TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Ankaraspor: 1

TFF 1. Lig 26. haftasında Bursaspor sahasında Ankaraspor’u ağırladı. Mücadele, Bursaspor’un 3-1’lik galibiyetiyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Burak Kapacak, sol kanattan ceza alanına doğru sürdüğü topa uzak mesafeden sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

2. dakikada Emirhan Aydoğan’ın ortasına kale önünde ayak uzatan Berat Altındiş, topa dokunamadı. Bursaspor bariz gol şansından faydalanamadı.

8. dakikada Sikiru Olatunbosun, ceza sahası içinde buluştuğu topta rakibini de ekarte ederek çıkardığı şutu kaleci Canberk Yurdakul kurtardı.

15. dakikada Onur Atasayar’ın sol kanattan verdiği pas sonucu kaleci ile karşı karşıya kalan Berat Altındiş, çektiği şutu kaleci Tomas Mejias kurtardı.

20. dakikada Sikiru Olatunbosun sol çaprazdan ceza sahasına hızlı bir giriş yaparak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Golcü oyuncunun çıkardığı şutta açıyı iyi kapatan kaleci Canberk Yurdakul başarı sağladı.

28. dakikada Mahmut Akan’ın pasına iyi hareketlenen Erdem Çetinkaya’ın sağ çaprazdan sert vuruşu az farkla auta gitti.

33. dakikada Sikiru Olatunbosun’un pasında ceza sahasında topla buluşan Mehmet Burak Tarlabölen, sol ayağıyla sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

39. dakikada İsmail Çokçalış’ın yerden yaptığı ortaya Burak Kapacak tekte düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

51. dakikada İsmail Çokçalış’ın sağdan sağ kanatta verdiği pasa tekte vuran Ramazan Keskin, topu ağlara gönderdi. 2-1

54. dakikada Ramazan Keskin’in pasında topu alır almaz kaleye gönderen Burak Kapacak’a, kaleci Mejias izin vermedi.

69. dakikada Burak Kapacak ceza sahası çizgisinin üstünden sert vuruşunu kaleci kurtarırken, aynı dakika içinde bu kez de Onur Atasayar’ın vuruşuna kaleci Tomas Mejias izin vermedi ve top kornere çıktı.

78. dakikada Burak Altıparmak’ın serbest vuruştan yaptığı ortaya iyi hareketlenen Cüneyt Köz, kale önünde topla buluştu. Tecrübeli futbolcu yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

89. dakikada Batuhan Altıntaş kornerden gelen topa iyi bir kafa vuruşu yaptı. Ancak top az farkla kalenin üstünden auta gitti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Alper Çetin xx, Muhammet Yumak xx, Ata Yıldırım xx

Bursaspor: Canberk Yurdakul xxx, İsmail Çokçalış xxxxx, Onur Atasayar xxxx (Kerem Şen dk. 80 ?), Cüneyt Köz xxx, Emirhan Aydoğan xx, Ozan İsmail Koç x (Ramazan Keskin dk. 36 xxx), Burak Kapacak xxx, Taha Altıkardeş xxx, Burak Altıparmak xxx, Batuhan Kör x (Furkan Emre Ünver dk. 79 xx), Berat Altındiş x (Aykut Akgün dk. 36 xx)

Yedekler: Deniz Aydın, Hasan Basri Ünal, Şamilcan Bahçeli, Eren Güler, Hamza Arıkan, Çağatay Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Er

Ankaraspor: Tomas Mejias xx, Ercan Yazıcı xx, Levent Gülen xx, Mahmut Akan x (Engin Bekdemir dk. 37 xx), Jovan Blagojevic xx, Alec Mudimu x (Darko Bodul dk. 57 xx), Barış Zeren xx, Basit Umar xx (Batuhan Altıntaş dk. 74 x), Erdem Çetinkaya xx, Sikiru Olatunbosun xx, Mehmet Burak Tarlabölen xx (Gökhan Akkan dk. 58 xx)

Yedekler: Berk Balaban, Fatih Kızılkaya, Azad Toptik, Tuğrul Başkan

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Mehmet Burak Tarlabölen (dk. 33) (Ankaraspor), Burak Kapacak (dk. 39), Ramazan Keskin (dk. 51), Cüneyt Köz (dk. 78) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Onur Atasayar, Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)
Yorumlar (0)
banner422
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kayserispor 28 31
16. Kasımpaşa 28 30
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 25 50
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 25 45
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. Leicester City 29 56
3. M. United 28 54
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 27 48
6. Everton 28 46
7. Tottenham 28 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 28 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 27 57
3. Barcelona 26 56
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 26 22
20. Huesca 26 20