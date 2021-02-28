TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Akhisarspor: 2

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Bursaspor sahasında karşılaştığı Akhisarspor’u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Berat Altındiş, sol kanatta getirdiği topu ceza sahası içinde Emirhan Aydoğan’a ulaştırdı. Emirhan’ın şutu ise az farkla auta gitti.

18. dakikada Furkan Emre Ünver’in ceza sahası içinde Nsima Peter’a yaptığı hareket sonrası Akhisarspor penaltı kazandı.

19. dakikada Çekdar Orhan penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada Dzon Delarge, savunmanın gerisine sarkan topu iyi takip etti ve tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

29. dakikada Furkan Emre Ünver’in ceza sahası içinde yine Nsima Peter’a yaptığı hareket penaltıyla sonuçlandı.

30. dakikada Dzon Delarge penaltı atışından yararlanamadı. Ataberk Dadakdeniz, bu atışta başarılı olan isim oldu.

35. dakikada İsmail Çokçalış’ın sağdan yaptığı ortada top Emirhan Aydoğan’ın önünde kaldı. Emirhan da düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

42. dakikada Bursaspor savunmasında yapılan hatayı iyi takip eden Nsima Peter, kale önünde topla buluştu. Sert vuruşunu ise kaleci Ataberk Dadakdeniz kurtarmayı başardı.

63. dakikada Ramazan Keskin, ceza sahası dışından yerde seken topa sert bir vuruş yaptı. Kaleye giden topu kaleci Milan Lukac zorlukla kornere çeldi.

69. dakikada Cihat Çelik’in kullandığı serbest vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz meşin yuvarlağı zorlukla çeldi.

75. dakikada Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek hakem Yiğit Arslan tarafından tribünlere gönderildi.

81. dakikada Ramazan Keskin’in pasında Özer Hurmacı, ceza sahası dışından dönerek yaptığı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2

89. dakikada Taha Altıkardeş’in güzel pasına iyi hareketlenen Burak Kapacak, önce kaleciyi geçti ardından da topu ağlara gönderdi. 3-2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Furkan Ürün xx, Suat Güz xxx

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xxx, İsmail Çokçalış xxx, Cüneyt Köz xxx, Furkan Emre Ünver x (Aykut Akgün dk. 46 xx), Taha Altıkardeş xxx, Abdullah Tazgel xx (Ramazan Keskin dk. 46 xxx), Emirhan Aydoğan xxx, Burak Kapacak xxx, Keren Şen xx (Özer Hurmacı dk. 46 xxx), Berat Altındiş xxx (Eren Güler dk. 67 xx), Batuhan Kör xx (Çağatay Yılmaz dk. 46 xx)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Eren Tunalı, Tuğbey Akgün, Ertuğrul Kurtuluş, Hamza Baran Arıkan

Teknik Direktör: Mustafa Er

Akhisarspor: Milan Lukac xxx, Orhan Taşdelen xxx, Kadir Keleş xxx, Doğukan Nelik xxx, Onurcan Güler xxx, Cihat Çelik xxx (Hasan Ali Adıgüzel dk. 79 xx), Göksu Mutlu xxx, Ayuk Taku xxx, Çekdar Orhan xxxx (Raheem Lawal dk. 79 xx), Dzon Delarge xxx (Alya Toure dk. 55 xx), Nsima Peter xxxx (Bertuğ Bayar dk. 65 xx)

Yedekler: Halil Yeral, Semih Görer, Alim Aykut Esgi, Kemal Cingirt, İlke Nelik, Mert Özyıldırım

Teknik Direktör: Fırat Gül

Goller: Çedar Orhan (dk. 19 pen.), Dzon Delarge (dk. 25) (Akhisarspor), Emirhan Aydoğan (dk. 35), Özer Hurmacı (dk. 81), Burak Kapacak (dk. 89) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Nsima Peter, Hasan Ali Adıgüzel (Akhisarspor), Berat Altındiş, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Çağatay Yılmaz, Ataberk Dadakdeniz, Emirhan Aydoğan (Bursaspor)