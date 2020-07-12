banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
THY'nin bu kararı çok tartışılacak!
THY'nin bu kararı çok tartışılacak!
Rusya’nın uçuşlar için açıkladığı 3 kriteri Türkiye karşılıyor mu?
Rusya’nın uçuşlar için açıkladığı 3 kriteri Türkiye karşılıyor mu?
İngiltere'nin Türkiye uçuşlarına başlama tarihi belli oldu
İngiltere'nin Türkiye uçuşlarına başlama tarihi belli oldu
Bakan Pakdemirli’den Heybeliada açıklaması
Bakan Pakdemirli’den Heybeliada açıklaması

TFF 1. Lig : Bursaspor: 2 - Menemenspor: 2

TFF 1. LİG’İN 33. HAFTASINDA SAHASINDA MENEMENSPOR'U KONUK EDEN BURSASPOR, MÜSABAKADAN 2-2’LİK BERABERLİKLE AYRILDI.

Spor 12.07.2020, 19:44
9
TFF 1. Lig : Bursaspor: 2 - Menemenspor: 2

TFF 1. Lig’in 33. haftasında sahasında Menemenspor’u konuk eden Bursaspor, müsabakadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Abdou Razack Traore’nin pasında ceza sahasına giren Abdullahi Shehu’nun vuruşu kale direğinin yanından auta gitti.

15. dakikada Tayfun Aydoğan’ın kullandığı serbest vuruşu arka direkte kaleye gönderen David Domgjonas’un şutu Çağlar Şahin Akbaba’dan döndü. Dönen topla yeniden buluşan Domgjonas’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

24. dakikada Bursaspor’un kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Yevgen Selezniov, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

40. dakikada Bursaspor bir kez daha penaltı kazandı. Tekrar beyaz noktanın başına gelen Selezniov, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 2-1

47. dakikada ceza sahası yayının üzerinden Mehmet Boztepe’nin vuruşunda herkesin bakışları arasında top ağlarla gitti.. 2-2

51. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Altıparmak’ın şutu Gentian Selmani’den döndü.

53. dakikada Burak Kapacak’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Gentian Selmani son anda kornere çeldi.

60. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yevgen Selezniov’un şutu kaleci Gentian Selmani’den döndü.

62. dakikada ceza sahasına gelen ortaya iyi yükselen Anıl Karaer’in kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

66. dakikada boş pozisyonda topla buluşan Yevgen Selezniov’un vuruşu kale direğinin üzerinden auta gitti.

73. dakikada Razack Traore’nin kullandığı serbest vuruşu kaleci son anda direğin köşesinden çeldi.

81. dakikada Menemenspor penaltı kazandı. Samed Ali Kaya’nın penaltı atışında kaleci Çağlar kalesini gole kapattı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Kamil Çetin xx, Bilal Gölen xx

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Kerem Can Akyüz xx (Serdar Özkan dk. 82 ?), Mamadou Diarra xx, Anıl Karaer xx, Burak Altıparmak xx (Sedat Dursun dk. 69 xx), Abdullahi Shehu xxx, Aykut Akgün xx (Emirhan Aydoğan dk. 58 xx), Recep Aydın xx (Ali Akman dk. 69 xx), Abdou Razack Traore xx, Burak Kapacak xx, Yevgen Seleznov xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 82 ?)

Yedekler: Emrullah Şalk, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Selçuk Şahin, İsmail Çokçalış

Teknik Direktör: İrfan Buz

Menemenspor: Gentian Selmani xxx, Sikiru Okanlawon Olatunbosun xx, Ali Keten xx, David Domgjonas xx, Rıdvan Koçak xx, Tayfun Aydoğan xx, Cem Çelik xx (Murat Erdemir dk. 45 xx), Murat Elkatmış xx (Harun Kavaklıdere dk. 78 xx), Özkan Yıldırım xx (Mustafaf Çeçenoğlu dk. 60 xx), Mehmet Boztepe xx, Samed Ali Kaya xx (Selim Aydemir dk. 88 ?)

Yedekler: Abdülkair Taşdemir, Ömer Şahbaş, İbrahim Akanbi Rasheed, Ercan Coşkun, Furkan Bayır

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Goller: Yevgen Seleznov (dk. 24 pen. ve 40 pen.) (Bursaspor), David Domgjonas (dk. 15), Mehmet Boztepe (dk. 47) (Menemenspor)

Sarı Kartlar: Emirhan Aydoğan, Anıl Karaer (Bursaspor) Cem Çelik, Sikiru Okanlawon Olatunbosun, Tayfun Aydoğan, Özkan Yıldırım, Gentian Selmani (Menemenspor)

Yorumlar (0)
banner378
22°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 35 63
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Athletic Bilbao 36 51
8. Real Sociedad 35 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 35 35
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 35 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 13 Temmuz 2020
İmsak 03:40
Güneş 05:36
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:44
Yatsı 22:30