banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
"İlacı kullanmış olanların endişelenmesine gerek yok"
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!

TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - İstanbulspor: 4

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Bursaspor, sahasında İstanbulspor’u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 4-2 kazandı. Ev sahibi takımda Taha Altıkardeş, 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Spor 20.11.2021, 21:09
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - İstanbulspor: 4

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Bursaspor, sahasında İstanbulspor’u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 4-2 kazandı. Ev sahibi takımda Taha Altıkardeş, 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Massimo Bruno klas bir çalımla ceza sahasına girip topu kale önündeki Batuhan Kör’e çıkarttı. Tek vuruş deneyen Batuhan Kör, topa istediği gibi vuramadı.

18. dakikada Jetmir Topalli sağ kanattan sürdüğü topu ceza sahası içinde kale önüne çıkarttı. Muammer Sarıkaya’ya ise topa sadece dokunmak kaldı ve İstanbulspor öne geçiren golü kaydetti. 0-1

20. dakikada Muammer Sarıkaya ceza sahasına çevrilen topta yine boş kaleyi rahat gördü ve ilk golün benzeri bir golle takımının farkı ikiye çıkartmasını sağladı. 0-2

25. dakikada Ali Yaşar, ceza sahası içinde topla buluşur buluşmaz kaleyi yokladı. Kaleci Erhan Erentürk pozisyonda başarılı olan isim oldu.

28. dakikada Namiq Alasgarov’un sağdan kestiği ortaya iyi yükselen Batuhan Kör, topu kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. 1-2

42. dakikada Melih Kabasakal, güzel çalımlarla sol kanattan kaleye yaklaştı. Şutu kaleye paralel gitti. Kaleci Erhan Erentürk de tek yumrukla topu uzaklaştırdı.

45. dakikada Jetmir Topalli ceza sahasına üst üste çalımlarla girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3

55. dakikada Elton Acolatse bireysel çabasıyla ceza sahasına sarktı. Vuruşu az farkla auta gitti.

69. dakikada Taha Altıkardeş rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

77. dakikada İbrahim Yılmaz, ceza sahasına iyi sarktı. Ethemi ile duvar pası yapan İbrahim, topu şık bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-4

82. dakikada Massimo Bruno, Vefa Temel’in asistini iyi değerlendirdi ve güzel vurtuşla topu ağlara gönderdi. 2-4

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Kadir Sağlam xxx, Seyfettin Ünal xxx, Gökmen Baltacı xxx

Bursaspor: Erhan Erentürk x, Onur Atasayar x (Hasan Ayaroğlu dk. 45 xx), Mert Yılmaz xx, Luka Capan xxx, Kerem Şen xx (Tuğbey Akgün dk.78 x), Kubilay Sönmez x (Taha Altıkardeş dk. 45 x), Burak Altıparmak xx, Massimo Bruno xxx, İsmail Yüksek xx (Elton Acolatse dk. 21 xxx), Namiq Alasgarov xxx, Batuhan Kör xxx (Vefa Temel dk. 77 xxx)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver, Uğur Kaan Yıldız, Reagy Ofosu, Eren Güler

Teknik Direktör: Özcan Bizati

İstanbulspor: Alperen Uysal xxx, Oğuzhan Berber xxx, Emrecan Uzunhan xxxx, Michael Ologo xxx (Okan Erdoğan dk. 59 xx), Ali Yaşar xxxx, Eslem Öztürk xxx, Muammer Sarıkaya xxxx, Melih Kabasakal xxxx, İbrahim Yılmaz xxx (Mertan Caner Öztürk dk. 86 ?), Valon Ethemi xxxx (Berkay Görmez dk. 86 ?), Jetmir Topalli xxxx

Yedekler: Marin Ljubic, Kağan Bağış, Aldin Cajic, Tunahan Şamdanlı, Ferhat Yazgan, Yusuf Özer, Emir Kaan Gültekin

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Muammer Sarıkaya (dk. 18) (dk. 20), Jetmir Topalli (dk. 45), İbrahim Yılmaz (dk. 77) (İstanbulspor), Batuhan Kör (dk. 28), Vefa Temel (dk. 82) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Namiq Alasgarov, Taha Altıkardeş, Burak Altıparmak (Bursaspor)

Kırmızı Kart: Taha Altıkardeş (Bursaspor)

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Alanyaspor 13 24
4. Konyaspor 12 23
5. Başakşehir 13 21
6. Galatasaray 12 21
7. Beşiktaş 13 20
8. Fenerbahçe 12 20
9. Karagümrük 12 19
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Erzurumspor 12 25
5. Bandırmaspor 12 22
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 11 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 12 14
12. Menemenspor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 14
14. Boluspor 12 13
15. Denizlispor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 11 23
3. West Ham 12 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. Wolverhampton 12 19
7. M. United 12 17
8. Brighton 12 17
9. Crystal Palace 12 16
10. Tottenham 11 16
11. Everton 11 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 11 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Sevilla 13 28
2. Real Sociedad 13 28
3. Real Madrid 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6