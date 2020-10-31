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TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Boluspor: 1 (İlk yarı sonucu)

ALİ AKMAN GOLDEN SONRA BÖYLE SEVİNDİ.

Spor 31.10.2020, 17:24
4
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Boluspor: 1 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Bursaspor sahasında Boluspor’u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı Bursaspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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