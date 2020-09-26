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TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Giresunspor: 1 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. LİG ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA BURSASPOR SAHASINDA GİRESUNSPOR’U AĞIRLIYOR. MAÇIN İLK YARISI, 1-1 BİTTİ.

Spor 26.09.2020, 19:55
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TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Giresunspor: 1 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig’in üçüncü haftasında Bursaspor sahasında Giresunspor’u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı 1-1 bitti.

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