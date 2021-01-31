TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Altınordu: 2

TFF 1. Lig 19. haftasında Bursaspor sahasında Altınordu’yu ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Onur Atasayar’ın soldan yaptığı ortaya ceza sahası içinde gelişine vuran Ali Akman’ın vuruşunda top kaleyi bulmadı.

16. dakikada Burak Altıparmak’ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Batuhan Kör, müsait pozisyondaki vuruşunda kaleci Erhan topu kornere çeldi.

21. dakikada Burak Altıparmak’ın ara pasına hareketlenen Burak Kapacak’tan önce topa müdahale eden kaleci Erhan Erentürk, topu uzaklaştıramadı. Erhan’ın vuruşu Burak Kapacak’a çarpınca top kaleye doğru yöneldi ancak az farkla auta çıktı.

28. dakikada Burak Kapacak, sol çaprazdan sert şutunu kaleci Erhan güçlükle çeldi. Dönen topu Ali Akman filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

31. dakikada Ali Akman’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Batuhan Kör, aşırtma bir vuruş denedi. Ancak top az farkla auta gitti.

36. dakikada Burak Altıparmak’ın güzel pasına iyi hareketlenen Onur Atasayar, topu bekletmeden ceza sahası içine çevirdi. Kale önünde topla buluşan Batuhan Kör, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Ahmet İlhan ceza sahası içinde topla buluştu. Tecrübeli futbolcunun kale önüne çıkardığı topu kaleci Ataberk Dadakdeniz son anda engelledi.

54. dakikada Ali Akman’ın şık ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Onur Atasayar, kaleci Erhan’ı geçemedi.

68. dakikada Rahmi Salih Kaya’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet İlhan, topu ağlara yolladı. 1-1

90+5. dakikada Furkan Çil’in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Enis Destan, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Çağdaş Altay xxx, Gökhan Memişoğlu xxx, Selahattin Altay xxx

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xxx, İsmail Çokçalış xxxx, Onur Atasayar xxxx (İsmail Can Çavuşluk dk. 70 xx), Cüneyt Köz xxx, Burak Kapacak xxx, Ertuğrul Kurtuluş xxx, Ozan İsmail Koç xx (Özer Hurmacı dk. 75 xx), Burak Altıparmak xxxx, Batuhan Kör xxxx (Çağatay Yılmaz dk. 75 xx), Tuğbey Akgün xxx (Ramazan Keskin dk. 59 xx), Ali Akman xxx

Yedekler: Canberk Yurdakul, Ramazan Keskin, Özer Hurmacı,Aykut Akgün, Berat Altındiş, Çağatay Yılmaz, Kerem Şen

Teknik Direktör: Mustafa Er

Altınordu: Erhan Erentürk xxx, Ufuk Budak xx, Yusuf Can Esendemir xx, Sinan Osmanoğlu xx, Rahmi Salih Kaya xx, Muzaffer Kocaer xx (Emre Çeltik dk. 46 xx), Oğulcan Ülgün xx, Ahmet İlhan Özek xxxx, Emre Nefiz xx (Burak İnce dk. 62 xx), Recep Aydın xx (Furkan Çil dk. 63 xx), Ahmet Dereli xx (Enis Destan dk. 46 xx)

Yedekler: Mertcan Dağlı, Kahraman Demirtaş, Furkan Metin, Emre Çeltik, Hüsamettin Yener

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Batuhan Kör (dk. 36) (Bursaspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 68), Enis Destan (dk. 90+5) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Tuğbey Akgün, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak (Bursaspor), Rahmi Salih Kaya (Altınordu)