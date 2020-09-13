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TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. LİG'İN İLK HAFTASINDA ADANA DEMİRSPOR'U SAHASINDA AĞIRLAYAN BURSASPOR, MAÇIN İLK YARISINI 1-0 ÜSTÜNLÜKLE TAMAMLADI. GOLÜ 18 FORMA NUMARASIYLA ALİ AKMAN KAYDETTİ.

Spor 13.09.2020, 17:20
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TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor’u sahasında ağırlayan Bursaspor, maçın ilk yarısını 1-0 üstünlükle tamamladı.

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