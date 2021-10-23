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TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Menemenspor: 0

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Boluspor, sahasında Menemenspor’u 1-0 mağlup etti.

Spor 23.10.2021, 21:07
TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Menemenspor: 0

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Boluspor, sahasında Menemenspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

32. dakikada Boluspor ceza sahasına yapılan ortada Ali Keten’in hatalı pasında topla buluşan Rasheed’in şutunda top üstten auta çıktı.

59. dakikada Menemenspor’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında Ahmet Sağat’ın kafa vuruşunu kaleci Selmani güçlükle kornere çeldi.

89. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Berk Yıldız’ın sert şutunda top ağlara gitti. 1-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Turgut Doman xx, Serdar Diyadin xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Boluspor: Selmani xx, Abdurrahim Dursun xx, Fethi Özer xx, Zahit Çınar xx (Hakan Bilgiç dk. 90 ?), Ali Keten xx (Emin Bayram dk. 72 xx), Eray Ataseven xx (Berk Yıldız dk. 72 xxx), Bregu xx (Diarrassouba dk. 72 xx), Roshi xx, Abdurrahman Canlı xx, Alican Özyürek xx (Odah dk. 46 xx), Kasongo xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Novak, Talha Erdoğan, Arda Köksal, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Mazlum Demir xx, Ömer Şahbaş xx, Mete Çelik xx, Sinan Akgöl xx, Alhassan xx, Cem Çelik xx (Ahmet Aslan dk. 76 xx), Gomes xx (Mohamed Sabah dk. 67 xx), Abdullah Aydın xx (Emre Özer dk. 87 xx), Rasheed xx (Pote dk. 76 xx), Ahmet Sağat xx (Himmet Ertürk dk. 76 xx)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Batuhan Adıgüzel, Oğuzhan Çapar, Berkan Çakır, Batuhan Kırdaroğlu

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Gol: Berk Yıldız (dk. 89) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Roshi, Abdurrahman Canlı, (Boluspor), Rasheed, Sabah (Menemenspor)

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