TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Menemenspor: 0
TFF 1. LİG 7’NCİ HAFTASINDA BOLUSPOR İLE MENEMENSPOR 0-0 BERABERE KALDI
TFF 1. Lig 7. haftasında Boluspor, Menemenspor’u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
10. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Rasheed’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
51. dakikada ara pasında topla buluşan Tidjani’nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Mehmet Şengül xx
Boluspor: Mosquera xx, Kerim Alıcı xx, Muhammed Bayır xxx, Aykut Demir xx, Burak Bekaroğlu xx, Melih Okutan xxx (Araz Abdullayev dk. 84 ?), Bekir Yılmaz xx, Marlinho xx (Burak Asan dk. 63 xx), Mihajlovic xx (Gökhan Sazdağı dk. 46 xx), Alican Özfesli xx, Mertan Caner Öztürk xx (Poepon dk. 46 x, Muhammed Arslantaş dk. 71 xx)
Yedekler: Ömer Alıcı, Oğuzhan Berber, Muhammed Arslantaş, Muhammed Gümüşkaya, Muhammed Gümüşkaya, Ali Keten
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Menemenspor: Selmani xx, Batuhan Adıgüzel xx, Ömer Şahbaş, Domgjonas xx, Rıdvan Koçak xx, Taşkın Çalış xx, Anaane xx (Yusuf Talum dk. 90 ?), Olatunbosun xx, Şeref Özcan xx (Cem Çelik dk. 46 xx), Tayfun Aydoğan xx, Rasheed xx (İbrahim Adamu dk. 70 xx)
Yedekler: Amir Güren, Murat Elkatmış, Bekir Can Sönmez, Furkan Bayır, İbrahim Çakır, Burak Albayrak, Kubilay Türk Yılmaz
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Kırmızı kart: Cem Çelik (dk. 62) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Rasheed, Cem Çelik (Menemenspor), Melih Okutan, Bekir Yılmaz, Burak Bekaroğlu (Boluspor)
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