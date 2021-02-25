TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig’in 23. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 1. Lig’in 23. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
15. dakikada ceza sahası içinde topun Fethi Özer’in eline çarpması sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada Balıkesirspor’dan Mrsic’in kullandığı penaltıda kaleci Selmani gole izin vermedi.
71. dakikada ceza sahası içine kadar giren Muhammed Durmuş’un verdiği pasta topla buluşan Manaj’ın sert şutunu kaleci Selmani kurtardı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge xx, Erkan Akbulut xx, Ferdi Karabulut xx
Boluspor: Selmani xxx, Fethi Özer xx, Aykut Demir xx, Oğuzhan Berber xx, Burak Bekaroğlu xx (Emin Bayram dk. 75 xx), Gökhan Sazdağı xx, Hamza Gür xx (Diouf dk. 70 xx), Muhammed Gümüşkaya xx (Araz Abdullayev dk. 87 ?), Hajdarevic xx (Burak Asan dk. 46 xx), Mustafa Çeçenoğlu xx, Gyasi (Marlinho dk. 87 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Atamer Bilgin, Arda Köksal, Alican Özfesli, Ensar Bilir
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Oğuzhan Çapar xx, Birol Parlak xx, Doğa İşeri xx, Mert Örnek xx, Hasan Özkan xx (Kethevoama dk. 74 xx), Taşkın Çalış ? (Enes İslam İlkin dk. 10 xx), Muhammed Enes Durmuş xx (Sedat Dursun dk. 74 xx), Cumali Bişi xx, Mrsic xx (Bezjak dk. 74 xx), Manaj xx (Mihajlovic dk. 84 ?)
Yedekler: Yiğithan Kır, Batuhan İşçiler, Halil Çolak, Abdulkadir Özgen
Teknik Direktör: Yusuf ŞimşekSarı kartlar: Oğuzhan Çapar, Cumali Bişi, Kethevoama (Balıkesirspor), Aykut Demir, Fethi Özer (Boluspor)