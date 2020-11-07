TFF 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Giresunspor: 1
TFF 1.LİG'İN 9 NCU HAFTASINDA RH BANDIRMASPOR, SAHASINDA GİRESUNSPOR'A 0-1 YENİLEREK HAFTAYI PUANSIZ KAPATAN TARAF OLDU.
TFF 1. Lig’in 9. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Giresunspor’a 1-0 yenilerek haftayı puansız kapatan taraf oldu.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Giresun ilk atağında golle buluştu. Uzun atılan bir topla ceza sahasına giren Balde topu Gökhan’ın sağından filelere yolladı. 0-1
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mert Bulut xx
RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci x, Abdurrahim Dursun xx, Fırat Arıkan x (Gökay Güney dk. 46 x), Mickael Franck Pote x, İshak Çakmak xx, Guy Lucien Michel Landel x (Selçuk Alibaz dk. 77 ?), Onur Akbay x, Ruben Rayos Serna x (Erkan Taşkıran dk. 63 xx), Yonathan Alexander Del Valle x (Berat Satılmış dk. 77 x), Orhan Ovacıklı xx, Rahmi Anıl Başaran xx (Lacina Traore dk. 56 x)
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Feyyaz Belen, Mahamadou Ba
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Giresunspor: Tolgahan Acar xx, Mamadou Diarra xx, Hüsamettin Tut xx, Mehmet Taş xx, Eren Tozlu x (Erol Can Akdağ dk. 66 x), Michal Jan Nalepa xx (Kerem Kalafat dk. 85 ?), İbrahima Balde xxx, Sadi Karaduman xx, Sergio Antonio Da Luz Junior x (Anthony Chigaemezu Uzodimma dk. 80 ?), Hayrullah Bilazer xx, Caner Hüseyin Bağ xx
Yedekler: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Abdou Razack Traore, Yasin Ozan, Sergen Piçinciol, Muhammed Himmet Ertürk, Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Gol: İbrahima Balde (dk. 15) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Gökhan Değirmenci, Guy Lucien Michel Landel, Onur Akbay, Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Lacina Traore (RH Bandırmaspor), Mehmet Taş, Michal Jan Nalepa (Giresunspor)