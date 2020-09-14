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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Giresunspor: 0 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. LİG’İN 1. HAFTA MÜSABAKASINDA BALIKESİRSPOR İLE GİRESUNSPOR KARŞILAŞTI. MÜSABAKANIN İLK YARISINI BALIKESİRSPOR MAHATMA OTOO'NUN ATTIĞI GOL İLE İLK YARIYI 1-0 ÖNDE KAPATTI.

Spor 14.09.2020, 19:59
3
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Giresunspor: 0 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig’in 1. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Giresunspor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını Balıkesirspor, Mahatma Otoo’nun attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

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