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TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Eskişehirspor: 0

TFF 1. LİG ‘İN 1. HAFTASINDA ANKARASPOR, SAHASINDA ESKİŞEHİRSPOR’U 1-0 MAĞLUP ETTİ.

Spor 12.09.2020, 21:04
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TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Eskişehirspor: 0

TFF 1. Lig‘in 1. haftasında Ankaraspor, sahasında Eskişehirspor’u 1-0 mağlup etti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Emre Kargın xx, Baran Eraslan xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Ankaraspor: Bayram Kılıç x (Kerem Vergililer dk. 35 xx), Ali Ülgen xx, Fatih Kızılkaya xx, Tunahan Keskin xx, Tamer Aşık xx, Doğukan Efe xx, Halil İbrahim Esen xx, Berkay Anıl Demir xx (Muzaffer Doğan dk. 66 x), Erdem Çetinakya xx, Beykan Şimşek xx (Yiğit Kotan dk. 87 ?), Barış Zeren xx (Berk Yiğit Karadağ dk. 82 ?)

Yedekler: İlhami Siraçhan Nas, Ali Rıza Kılıç, Recep Taşbakır

Teknik Direktör: Ali Güneş

Eskişehirspor: Melih Ağa xx, Bedirhan Altunbaş xx (Buğra Çağlıyan dk. 86 ?), Onur Bayramoğlu xx, Furkan Balaban x, Muhammet Yahya Akbulut xx, Mehmet Özcan xx, Hasan Uygur x (Bilal Ceylan dk. 69 x), Furgan Polat x (Berkay Tanır dk. 69 x), Alimi x (Sholaja dk. 60 x), İbrahim Halil Öner x, Talha Erdoğan xx

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Emir Omurtak, Arda Okumuş, Bedirhan Akçay, Kıvanç Karakaş

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Gol: Erdem Çetinkaya (dk. 59) (Ankaraspor)

Sarı Kartlar: Tunahan Keskin, Halil İbrahim Esen, Doğukan Efe, Kerem Vergililer (Ankaraspor), Alimi, Muhammet Yahya Akbulut, Berkay Tanır (Eskişehirspor)

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