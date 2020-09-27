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TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Adana Demirspor: 3

TFF 1. LİG'İN 3. HAFTASINDA ANKARASPOR EVİNDE KARŞILAŞTIĞI ADANA DEMİRSPOR’A 3-1 MAĞLUP OLDU.

Spor 27.09.2020, 18:30
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TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Adana Demirspor: 3

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Ankaraspor evinde karşılaştığı Adana Demirspor’a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Osmanlı Stadyumu

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Deniz Turgut xx, Gökmen Baltacı xx

Ankaraspor: Kerem Vergilier xx, Ali Ülgen xx, Halil İbrahim Esen xx, Erdem Çetinkaya xx, Muzaffer Doğan xx (Eric Ayuk Mbu dk. 69 xx), Doğukan Efe xx, Fatih Kızılkaya xx, Beykan Şimşek xxx (Berk Yiğit Karadağ dk. 75 x), Berkay Anıl Demir xx, Tunahan Keskin xx, Barış Zeren xx (Ali Rıza Kılıç dk. 90+2 ?)

Yedekler: Bayram Kılıç, İlhami Siraçhan Nas, Yiğit Kotan

Teknik Direktör: Ali Güneş

Adana Demirspor: Emilijus Zubas x, Tayyip Talha Sanuç x, Hamidou Traore xx, Joher Khadim Rassoul xx , Jakub Kosecki x (Anıl Karaer dk. 80 ?), Okan Alkan xx (Süleyman Koç dk. 51 xx), Pa Amat Dibba xx (Kerim Avcı dk. 80 ?), Mehmet Akyüz xxx (Davide Lanzafame dk. 80 ?), Tarık Çamdal xx, Hasan Kılıç xx, Sedat Şahintürk x (Sinan Kurt dk. 27 xx)

Yedekler: Emre Selen, Mehmet Uslu

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Mehmet Akyüz (dk. 18 ve 56), Sinan Kurt (dk. 38) (Adana Demirspor), Beykan Şimşek (dk. 49) (Ankaraspor)

Sarı Kartlar: Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor), Berkay Anıl Demir, Ali Ülgen (Ankaraspor)

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