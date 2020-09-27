TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Adana Demirspor: 3
TFF 1. LİG'İN 3. HAFTASINDA ANKARASPOR EVİNDE KARŞILAŞTIĞI ADANA DEMİRSPOR’A 3-1 MAĞLUP OLDU.
TFF 1. Lig’in 3. haftasında Ankaraspor evinde karşılaştığı Adana Demirspor’a 3-1 mağlup oldu.
Stat: Osmanlı Stadyumu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Deniz Turgut xx, Gökmen Baltacı xx
Ankaraspor: Kerem Vergilier xx, Ali Ülgen xx, Halil İbrahim Esen xx, Erdem Çetinkaya xx, Muzaffer Doğan xx (Eric Ayuk Mbu dk. 69 xx), Doğukan Efe xx, Fatih Kızılkaya xx, Beykan Şimşek xxx (Berk Yiğit Karadağ dk. 75 x), Berkay Anıl Demir xx, Tunahan Keskin xx, Barış Zeren xx (Ali Rıza Kılıç dk. 90+2 ?)
Yedekler: Bayram Kılıç, İlhami Siraçhan Nas, Yiğit Kotan
Teknik Direktör: Ali Güneş
Adana Demirspor: Emilijus Zubas x, Tayyip Talha Sanuç x, Hamidou Traore xx, Joher Khadim Rassoul xx , Jakub Kosecki x (Anıl Karaer dk. 80 ?), Okan Alkan xx (Süleyman Koç dk. 51 xx), Pa Amat Dibba xx (Kerim Avcı dk. 80 ?), Mehmet Akyüz xxx (Davide Lanzafame dk. 80 ?), Tarık Çamdal xx, Hasan Kılıç xx, Sedat Şahintürk x (Sinan Kurt dk. 27 xx)
Yedekler: Emre Selen, Mehmet Uslu
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Mehmet Akyüz (dk. 18 ve 56), Sinan Kurt (dk. 38) (Adana Demirspor), Beykan Şimşek (dk. 49) (Ankaraspor)
Sarı Kartlar: Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor), Berkay Anıl Demir, Ali Ülgen (Ankaraspor)
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