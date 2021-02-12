TFF 1. Lig: Ankaraspor: 0 - Altınordu: 3
TFF 1. Lig’in 21. haftasında Ankaraspor evinde Altınordu’yu ağırladı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
TFF 1. Lig’in 21. haftasında Ankaraspor evinde Altınordu’yu ağırladı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Emre Malok x, Mehmet Ali Akkor x, Furkan Ürün x
Ankaraspor: Tomas xx, Levent Gülen x, Ercan Yazıcı (Barış Zeren dk. 66 x), Mudimu x, Ali Ülgen x, Blagojevic x (Pedersen dk. 63 x), Tevfik Altındağ x (Doğukan Efe dk. 78 x), Mahmut Akan x, Ayuk x (Samed Ali Kaya dk. 79 x), Erdem Çetinkaya x (Engin Bekdemir dk. 45 x), Olatunbosun x
Yedekler: Kerem Vergilier, Gökhan Akkan, Halil İbrahim Esen, Aydın Karabulut
Teknik Direktör: Ümit Özat
Altınordu: Erhan Erentürk x, Rahmi Salih Kaya x, Sinan Osmanoğlu x, Yusuf Aslan x (Kahraman Demirtaş dk. 74 x), Emre Nefiz x (Metehan Mimaroğlu dk. 45 x), Furkan Çil x, Oğulcan Ülgen x, Recep Aydın x (Burak İnce dk. 74 x), Ufuk Budak x, Şeref Özcan x (Furkan Metin dk. 86 ?), Enis Destan x (Ahmet Dereli dk. 86 ?)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muzaffer Kocaer, Yiğit Emre Çeltik, Hüsamettin Yener, Sami Satılmış
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Enis Destan (dk. 60 pen. ve 69), Burak İnce (dk. 79) (Altınordu)Sarı Kartlar: Ercan Yazıcı (Ankaraspor), Yusuf Aslan, Ufuk Budak (Altınordu)