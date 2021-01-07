TFF 1. Lig: Ankaraspor: 0 - Adanaspor: 2
TFF. Lig’in 12. hafta erteleme maçında Ankaraspor sahasında Adanaspor’u ağırladı. Karşılaşma Adanaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
TFF. Lig’in 12. hafta erteleme maçında Ankaraspor sahasında Adanaspor’u ağırladı. Karşılaşma Adanaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Muhammet Yumak xx, Cemil Tunç xx,
Ankaraspor: Berk Balaban xx, Ali Ülgen xx, Gökhan Akkan xx, Fatih Kızılkaya xx, Mete Çelik xx, Doğukan Efe xx (Muzaffer Doğan dk. 85 ?), Halil İbrahim Esen xx, Ayuk xx, Erdem Çetinkaya xx (Umar dk. 76 xx), Mahmut Akan xx (Ali Rıza Kılıç dk. 85 ?), Etame x
Yedekler: Bayram Kılıç, Emre Can Atilla, Mehmet Tuğrul Başkan, Furkan Eliaçık, Enes Eliaçık, Levent Gülen, Bulbwa,
Teknik Direktör: Mehmet Ak
Adanaspor : Karacic xx, İsmail Erdoğan xx, Donkor xx (Hakan Çinemre dk. 45 xx), Evren Korkmaz xx, Canberk Dilaver xx, Uğurcan Yazğılı xx (Umut Sözen dk. 82 ?), Celil Yüksel xx, Ömer Çiçek xx (Berkan Fırat dk. 82 ?), Atalay Babacan xx (Ozegoviç dk. 63 xx), Belem xx (Eren Keleş dk. 45 ?), Ergin Keleş xx
Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Cenk Alptekin, Serhat Tunç, Ozan Papaker
Teknik Direktör: Semih Özü
Goller: Hakan Çinemre (dk. 90), Ozegovic (dk. 90+4) (Adanaspor)
Kırmızı Kart: Etame (dk. 49) (Ankaraspor)Sarı Kart: Gökhan Akkan, Doğukan Efe, Ali Rıza Kılıç, Umar (Ankaraspor), Uğurcan Yazğılı, Ergin Keleş, Canberk Dilaver, Hakan Çinemre, Ozegovic (Adanaspor)
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|34
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|16
|31
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|30
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|21
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|21
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|19
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|19
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|19
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|16
|15
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|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
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|13
|Takımlar
|O
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|1. Giresunspor
|17
|35
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|17
|33
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|17
|32
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|31
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|16
|31
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|17
|30
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|17
|28
|8. Altınordu
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|28
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|17
|27
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|17
|24
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|17
|20
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|17
|19
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|16
|16
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|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
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|29
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|29
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|17
|29
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|16
|29
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|17
|26
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|26
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|23
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|17
|22
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|19
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|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
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|15
|11
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|17
|8
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|2
|Takımlar
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|15
|38
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|17
|36
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|17
|31
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|30
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|29
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|15
|27
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|24
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|21
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|20
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|18
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|18
|16. Getafe
|16
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|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
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|16
|14
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|17
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