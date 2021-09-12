TFF 1. Lig: Ankaragücü: 2 - Gençlerbirliği: 0
TFF 1. Lig’in dördüncü haftasında Ankaragücü, Gençlerbirliği’ni ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Ankaragücü’nün 2-0 üstünlüğü ile sonlandı.
TFF 1. Lig’in dördüncü haftasında Ankaragücü, Gençlerbirliği’ni ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Ankaragücü’nün 2-0 üstünlüğü ile sonlandı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Ankaragücü’nün sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşu kullanan Erdem Özgenç ceza sahası içine indirdiği ortayı Sinan Osmanoğlu topu şık bir şekilde kaleye gönderdi. 1-0
25. dakikada Ali Kaan Güneren’in sağ çaprazdan açtığı ortaya voleyle karşılık veren Eren Derdiyok ağları salladı. 2-0
63. dakikada Barış’ın pasında topla buluşan Eleke’nin ceza sahasında yaptığı vuruşu kaleci Akın topu çeldi.
92. dakikada Bartolomeu’nun açtığı ortayı Chahechouhe yerden gönderdi. Köse’nin dokunuşu ile top direğin üstünden dışarı çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Burak Pakkan xx, Anıl Usta xx, Hüseyin Can xx, Gamze Durmuş Pakkan xx
Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Pinto xx, Abdullah Durak xx (Zahid dk. 60 x), İshak Çakmak xx, Ali Kaan Güneren xx (Ulaş Yılmaz dk. 82 x), Mehmet Murat Uçar xx (Chahechouhe dk. 82 x), Ariyibi xx (Bartolomeu dk. 69 x), Eren Derdiyok xx (Nadir Çiftçi dk 60 x)
Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Mahmut Akan, Atakan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Gençlerbirliği: Ramazan Köse x, Furkan Şeker xx (Ömürcan Artan dk. 46 x), Gökhan Gül xx, Metehan Mert xx, Muhammed Bayır xx, Aksel Aktaş xx (Bieliaiev dk. 69 x), Dmytro xx (Sallalich dk. 89 ?), Barış Alıcı xx (Sami Gökhan Altıparmak dk. 82 x), Lima xx, Kazenga xx (Tshibola dk. 46 x), Eleke xx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere, Mert Kula, Abdullah Şahindere, Bieliaiev, Kerem Can Akyüz
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Sinan Osmanoğlu (dk. 14), Eren Derdiyok (dk. 24) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Erdem Özgenç, Akın Alkan (Ankaragücü), Tshibola (Gençlerbirliği)