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TFF 1. Lig: Ankaragücü: 0 - Kocaelispor: 0

TFF 1. Lig’in ikinci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kocaelispor’u konuk etti. Müsabaka 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

Spor 22.08.2021, 21:30
TFF 1. Lig: Ankaragücü: 0 - Kocaelispor: 0

TFF 1. Lig’in ikinci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kocaelispor’u konuk etti. Müsabaka 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar

38. dakikada Cisse’nin ceza sahası içinde ortasında hareketlenen Benhur Keser’in dokunuşunu Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.

80. dakikada Ankaragücü’nde Eren Derdiyok’un ceza sahası içerisine yolladığı topla buluşan Cem Ekinci’nin sert şutunu kaleci çıkarttı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Turgut Doman xx, Mehmet Ali Akkor xx, Cemal Alpay xx, Batuhan Gültek xx

Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx , Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu x , Yasin Güreler x (Pinto dk. 57 x), İshak Çakmak xx (Şahverdi Çetin dk. 46 x), Lukasik xx (Abdullah Durak dk. 57 x), Hasan Hüseyin Acar x (Ali Kaan Güneren dk. 68 x), Mehmet Murat Uçar xx, Cem Ekinci xx, Eren Derdiyok xx

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Alperen Babacan, Ulaş Yılmaz, Embiya Ayyıldız, Sıtkı Ferdi İmdat

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Kocaelispor: Korcan Çelikay xx, Cisse xx, Dioago Özçakmak xx, Mehmet Taş xx, Musa Nizam xx, Mandjeck xx, Yılmaz Özeren xx (Mevlüt Çelik dk. 90 ?), İlyas Kubilay Yavuz xx (İrfan Başaran dk. 65 x), Pereira xx (Ndlovu dk. 81 x), Benhur Keser xx (Tisdell dk. 66 x), Bahattin Köse xx

Yedekler: İsmet Yumakoğlu, Omolo, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Sarı Kartlar: Mehmet Murat Uçar, Eren Derdiyok (Ankaragücü), Yılmaz Özeren (Kocaelispor)

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