TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü:1 - Y. Samsunspor: 1
TFF 1. Lig’in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Y. Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig’in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Y. Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Kutluhan Bilgiç x, Oğuz Kağan Çalışır x, Murat Tuğberk Curbay x
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Ogün Bayrak xx, Mehmet Dingil xx, Mert Kula xx, Soner Gönül xx, Uğur Utlu xx, Issıah xx (İrfan Akgün dk. 83 ?), Cem Ekinci xx (Burak Aydın dk. 82 ?), Ilir Mustafa xx, Barış Alper Yılmaz xx, Eze xx
Yedekler: Birkan Tetik, Fatih Solmaz, Haşim Sarman, Bilal Budak, Melik Derin, Abdulkadir Korkut, Dialiba, Hamidovic
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Erkam Reşmen xx, Boli xx, Yalçın Kılınç xx, Kerem Can Akyüz xx, Djedje xx, Oğuz Gürbulak xx(Veli Çetin dk. 89 ?), Yasin Öztekin xx (Burak Çalık dk. 74 x), Gökhan Karadeniz x (İlyas Kubilay Yavuz dk. 46 xx), Guido Koçer xx (Nadir Çiftçi dk. 65 x), Coureur xx (Hamroun dk. 74 x)
Yedekler: Ahmet Altın, Caner Arıcı, Yunus Emre Çift, Ali Kılıç
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 61) (Ankara Keçiörengücü), Nadir Çiftçi (dk. 90) (Samsunspor)Sarı kartlar: Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü), Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç, Yasin Öztekin, Djedje, Guido Koçer (Samsunspor)