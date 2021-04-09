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TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 5 - Altınordu: 3

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Altınordu’yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 5-3’lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor 09.04.2021, 18:03
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TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 5 - Altınordu: 3

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Altınordu’yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 5-3’lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Cihan Aydın x, Seyfettin Ünal x, Cemal Alpay

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdülkadir Korkut xx (Fatih Selimhan Solmaz dk. 79 x), Mehmet Dingil xx, Mert Kula xx, Soner Gönül xx, Süleyman Olgun xx (Ilır Mustafa dk. 69 xx), Barış Alper Yılmaz xx (Diabang dk. 79 x), Burak Aydın xx (Issah dk. 79 x), Uğur Utlu xx, Cem Ekinci xx (Melik Derin dk. 86 ?), Eze xx

Yedekler: Muhammet Birkan Tetik, İrfan Akgün, Haşim Arda Sarman, Hamidovic

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Rahmi Salih Kaya xx, Kahraman Demirtaş xx, Ufuk Budak xx, Ahmet İlhan Özek xx, Muzaffer Kocaer xx (Burak İnce dk. 71 xx), Recep Aydın xx, Metehan Mimaroğlu xx, Oğulcan Ülgün xx (Furkan Çil dk. 71 x), Ahmet Dereli ? (Hüsamettin Yener dk. 9 xx) (Emre Nefiz dk. 60 xx), Enis Destan xx

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Yiğit Emre Çeltik, Yusuf Yalçın Arslan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Cem Ekinci (dk. 19 ve 76), Mehmet Tayfun Dingil (dk. 25), Eze (dk. 46), Barış Alper Yılmaz (dk. 52) (Ankara Keçiörengücü), Enis Destan (dk. 49), Ahmet İlhan Özek (dk. 57 pen. ve 64) (Altınordu)

Sarı kartlar: Eze, Mert Kula, Adbülkadir Korkut, Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü), Oğulcan Ülgen, Ahmet İlhan Özek (Altınordu)
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