TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - Eskişehirspor: 0

TFF 1. Lig’in 26. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü sahasında ağırladığı Eskişehirspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın pasında topla buluşan Eze, yaptığı net vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçiren isim oldu. 1-0

84. dakikada gelişen atakta Daliba’nın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Eze’nin arkasına düştü. Bu futbolcunun röveşata denemesinde top az farkla üstten dışarı gitti.

88. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Talha topun başına geçti. Bu oyuncunun ortasında Keçiörengücü savunması son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Uğur uzaktan şansını denedi. Bu futbolcunun kavisli şutunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Bülent Birincioğlu x, Mehmet Şahan Yılmaz x, Selahattin Altay x

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Ogün Bayrak xx, Mehmet Dingil xx, Mert Kula xx (Fatih Solmaz dk. 68 x), Soner Gönül xx, Uğur Utlu xx, Issiah x (Burak Aydın dk. 46 x), Cem Ekinci xx (Dialiba dk. 62 x), Ilir Mustafa xx (Hamidovic dk. 78 x), Barış Alper Yılmaz xx (Melik Derin dk. 78 x), Eze xxx

Yedekler: Birkan Tetik, Abdulkadir Korkut, Haşim Sarman, Bilal Budak, İrfan Akgün

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer xx, Sezgin Coşkun xx, Bartu Göçmen x (Bedirhan Altunbaş dk. 34 x), Mevlüt Çelik xx, Emir Omurtak xx, Kaan Gaman xx (Tolga Yakut dk. 59 x), Furkan Polat xx (Buğra Çağlıyan dk. 58 x), Selman Çiftkanatlı xx, Berkay Tanır xx (Alperen Kocabaş dk. 79 x), Onur Arı xx, İbrahim Halil Öner xx (Talha Erdoğan dk. 78 x)

Yedekler: Mehmet Yiğit Uğur, Kaan Gül, Furkan Balaban, Arda okumuş, Uğur Can Semizoğlu

Gol: Eze (dk. 13) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: İbrahim Halil Öner, Emir Yıldız, Furkan Polat, Talha Erdoğan (Eskişehirspor), Issah, Mert Kula, (Ankara Keçiörengücü)