TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - Adanaspor: 0
TFF 1. Lig’in 20. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig’in 20. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Cemal Alpay xx, Mehmet Şengül xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx (Ogün Bayrak dk. 88 ?), Mert Kula xx, Fatih Solmaz xx, Soner Gönül xx, Uğur Utlu xx (Burak Aydın dk. 67 x), Süleyman Olgun xxx, Cem Ekinci xx (Melik Derin dk. 75 x), İrfan Akgün xx (Issah dk. 46 xx), Barış Alper Yılmaz xx (Dialiba dk. 71 x), Eze xxx
Yedekler: Birkan Tetik, Ilir Mustafa, Bilal Budak, Haşim Sarman, Hamidovic
Teknik Direktör: İlker Püren
Adanaspor: Karacic xx, Evren Korkmaz xx, Canberk Dilaver xx, Furkan Şeker xx (Umut Sözen dk. 54 x), Donkor xx, Ömer Çiçek x (Atalay Babacan dk. 55 x), İsmail Erdoğan xx, Celil Yüksel xx (Hüseyin Çolak dk. 78 x), Ahmetcan Köse xx (Serdar Özkan dk. 64 x), Uğurcan Yazğılı xx, Ozegovic xx
Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Ömer Çakı, Cenk Alptekin, Daniel, Berkan Fırat
Teknik Direktör: Emrah Bayraktar
Gol: Süleyman Olgun (dk. 41 pen.) (Ankara Keçiörengücü)Sarı kartlar: Celil Yüksel, Ahmetcan Köse, Serdar Özkan, Evren Korkmaz (Adanaspor), Abdulkadir Korkut, Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü)