TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Menemenspor: 4
TFF 1. Lig’in 18. haftasında Altınordu, sahasında Menemenspor’a 4-2 mağlup oldu.
TFF 1. Lig’in 18. haftasında Altınordu, sahasında Menemenspor’a 4-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
28. dakikada Altınordu’da Ahmet İlhan Özek, ceza sahasına girerken şutunu çekti, kaleci Selmani son anda topu kornere attı.
34. dakikada Yusuf Can Esendemir’in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, Ahmet Dereli yükselip kafayı vurdu, kaleci Selmani topu uzanarak kornere çeldi.
37. dakikada Menemensporlu Adamu yaklaşık 25 metreden çok sert ve düzgün vurdu, kaleci Erhan Erentürk uzanıp topu parmaklarının ucuyla golü önledi.
51. dakikada Taşkın Çalış’ın kaleyi tam karşıdan gören serbest vuruşundan gelen topu kaleci Erhan Erentürk sektirdi, Rıdvan Koçak tamamladı: 0-1
53. dakikada gelişen Altınordu atağında Furkan Metin sağdan ceza sahasına gönderdi, Emircan Gürlük düzeltti, Ahmet Dereli sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1
59. dakikada Menemenspor’da Taşkın Çalış’ın soldan kornerinden gelen topa kale sahasında iyi yükselen Domgjoni kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2.
77. dakikada Şeref Özcan soldan sıfıra doğru inip vurdu, kaleci Erhan Erentürk sektirdi, Tayfun Aydoğan gelişine vuruşla farkı 2’ye çıkardı. 1-3
82. dakikada Altınordu’da arka direkte topla buluşan Hüsamettin Yener düzeltip çok sert vuruşunda meşin yuvarlak gol çizgisini geçti. 2-3
83. dakikada savunma arkasında topla buluşan Menemensporlu Simon Zenke, kaleci Erhan Erentürk’ten de sıyrılıp meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-4
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Bersan Duran xx, Emir Eray Eyisoy xx
Altınordu: Erhan Erentürk x, Furkan Metin x, Yusuf Arslan xx, Kahraman Demirtaş x, Yusuf Can Esendemir x, Oğulcan Ülgün x, Furkan Çil x(Muzaffer Kocaer dk. 58 x), Recep Aydın x (Enis Destan dk. 79 x), Ahmet İlhan Özek x (Burak İnce dk. 79 x), Feytullah Gürlük x(Hüsamettin Yener dk. 57 x), Ahmet Dereli xx (Sinan Osmanoğlu dk. 87 ?)
Yedekler: Mertcan Dağlı, Anıl Doyuran, Rahmi Salih Kaya, Emre Çeltik, Emre Nefiz
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Menemenspor: Selmani xx, Yusuf Talum xx, Rıdvan Koçak xx, Domgjoni xxx, Emre Adıgüzel xx (Furkan Bayır dk. 71 xx), Adamu xx, Taşkın Çalış xx, Tayfun Aydoğan xx (Hamza Ok dk. 78 x), Mehmet Aytemiz x (Simon Zenke dk. 58 xxx), Şeref Özcan xx (Murat Elkatmış dk. 78 x), Rasheed x
Yedekler: Batuhan Şen, Bekir Can Sönmez, Cem Çelik, Hejar Tan, Okan Yılmaz
Teknik Direktör: Ümit Karan
Goller: Rıdvan Koçak (dk. 51), Domgjoni (dk. 59), Tayfun Aydoğan (dk. 76), Simon Zenke (dk. 83)(Menemenspor), Ahmet Dereli (dk. 52), Hüsamettin Yener (dk. 82) (Altınordu)Sarı Kartlar: Domgjoni (Menemenspor), Ahmet Dereli, Yusuf Arslan (Altınordu)