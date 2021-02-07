TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Boluspor: 1
TFF 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu, Boluspor’u konuk etti. Mücadeleyi Altınordu 2-1 kazandı.
TFF 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu, Boluspor’u konuk etti. Mücadeleyi Altınordu 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada soldan Ufuk Budak’ın kullandığı kornerden gelen topa Enis Destan yükselip kafayı vurdu, kaleciden dönen meşin yuvarlağı genç oyuncu bu kez ayaklarıyla tamamladı. 1-0
18. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre mesafede kazanılan serbest vuruşu kullanan Burak İnce, plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
45+1. dakikada ceza yayının önünden serbest vuruş kullanan Boluspor’da topun başına geçen Mustafa Çeçenoğlu, attığı şutta meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 2-1
57. dakikada Gökhan Sazdağı ceza sahası sol çaprazından direk dibine vurdu, kaleci Erhan Erentürk son anda uzanıp topu çeldi.
75. dakikada Mustafa Çeçenoğlu soldan ceza sahasına gönderdi, Gökhan Sazdağı’nın kafasından seken top arka direğe gitti. Emin Bayram çok uygun durumda gelişine vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.
90+4. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanan Altınordu’da topun başına geçen Hüsamettin Yener’in şutunda kaleci Selmani topa son anda müdahale ederek kornere çeldi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Yasin Kol xx, Uygar Bebek xx, Oğuz Terzi xx
Altınordu: Erhan Erentürk xx, Emre Nefiz xx (Rahmi Kaya dk. 65 x), Sinan Osmanoğlu xx, Yusuf Yalçın Arslan xx, Ufuk Budak xx, Burak İnce xxx (Yiğit Çeltik dk. 57 x), Furkan Çil xx, Oğulcan Ülgün xx (Kahraman Demirtaş dk. 78 x), Recep Aydın xx, Metehan Mimaroğlu xx (Şeref Özcan dk. 57 x), Enis Destan xxx (Hüsamettin Yener dk. 78 x)
Yedekler: Mertcan Dağlı, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Furkan Metin, Sami Satılmış
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Boluspor: Selmani x, Muhsin Yıldırım x (Emin Bayram dk. 71 x), Burak Bekaroğlu xx, Fethi Özer xx, Oğuzhan Berber xx, Tugay Kacar xx, Alican Özfesli x (Hajdarevic dk. 46 x), Gyasi x (Hamza Gür dk. 79 x), Mustafa Çeçenoğlu xx, Gökhan Sazdağı xx (Abdullayev 90+1 ?), Papa Diouf x (Kassongo dk. 71 x)
Yedekler: Ömer Alıcı, Burak Asan, Muhammed Gümüşkaya, Ensar Bilir, Atamer Bilgin
Teknik Direktör: Reha Erginer
Goller: Enis Destan (dk. 8), Burak İnce (dk. 18) (Altınordu), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 45+1) (Boluspor)
Kırmızı kart: Hajdarevic (dk. 86) (Boluspor)Sarı kartlar: Recep Aydın, Oğulcan Ülgün, Hüsamettin Yener (Altınordu), Burak Bekaroğlu, Kassongo, Emin Bayram, Fethi Özer (Boluspor)