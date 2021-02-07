banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Futbolcu dil çıkardı, ortalık karıştı
Futbolcu dil çıkardı, ortalık karıştı
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti
Teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti
Bu geceden itibaren Marmara için ‘fırtına' uyarısı
Bu geceden itibaren Marmara için ‘fırtına' uyarısı

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Boluspor: 1

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu, Boluspor’u konuk etti. Mücadeleyi Altınordu 2-1 kazandı.

Spor 07.02.2021, 18:13
3
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Boluspor: 1

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu, Boluspor’u konuk etti. Mücadeleyi Altınordu 2-1 kazandı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada soldan Ufuk Budak’ın kullandığı kornerden gelen topa Enis Destan yükselip kafayı vurdu, kaleciden dönen meşin yuvarlağı genç oyuncu bu kez ayaklarıyla tamamladı. 1-0

18. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre mesafede kazanılan serbest vuruşu kullanan Burak İnce, plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

45+1. dakikada ceza yayının önünden serbest vuruş kullanan Boluspor’da topun başına geçen Mustafa Çeçenoğlu, attığı şutta meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 2-1

57. dakikada Gökhan Sazdağı ceza sahası sol çaprazından direk dibine vurdu, kaleci Erhan Erentürk son anda uzanıp topu çeldi.

75. dakikada Mustafa Çeçenoğlu soldan ceza sahasına gönderdi, Gökhan Sazdağı’nın kafasından seken top arka direğe gitti. Emin Bayram çok uygun durumda gelişine vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

90+4. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanan Altınordu’da topun başına geçen Hüsamettin Yener’in şutunda kaleci Selmani topa son anda müdahale ederek kornere çeldi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Yasin Kol xx, Uygar Bebek xx, Oğuz Terzi xx

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Emre Nefiz xx (Rahmi Kaya dk. 65 x), Sinan Osmanoğlu xx, Yusuf Yalçın Arslan xx, Ufuk Budak xx, Burak İnce xxx (Yiğit Çeltik dk. 57 x), Furkan Çil xx, Oğulcan Ülgün xx (Kahraman Demirtaş dk. 78 x), Recep Aydın xx, Metehan Mimaroğlu xx (Şeref Özcan dk. 57 x), Enis Destan xxx (Hüsamettin Yener dk. 78 x)

Yedekler: Mertcan Dağlı, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Furkan Metin, Sami Satılmış

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Boluspor: Selmani x, Muhsin Yıldırım x (Emin Bayram dk. 71 x), Burak Bekaroğlu xx, Fethi Özer xx, Oğuzhan Berber xx, Tugay Kacar xx, Alican Özfesli x (Hajdarevic dk. 46 x), Gyasi x (Hamza Gür dk. 79 x), Mustafa Çeçenoğlu xx, Gökhan Sazdağı xx (Abdullayev 90+1 ?), Papa Diouf x (Kassongo dk. 71 x)

Yedekler: Ömer Alıcı, Burak Asan, Muhammed Gümüşkaya, Ensar Bilir, Atamer Bilgin

Teknik Direktör: Reha Erginer

Goller: Enis Destan (dk. 8), Burak İnce (dk. 18) (Altınordu), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 45+1) (Boluspor)

Kırmızı kart: Hajdarevic (dk. 86) (Boluspor)

Sarı kartlar: Recep Aydın, Oğulcan Ülgün, Hüsamettin Yener (Altınordu), Burak Bekaroğlu, Kassongo, Emin Bayram, Fethi Özer (Boluspor)
Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Fenerbahçe 23 48
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 22 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 22 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 21 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 23 39
6. Everton 21 37
7. Tottenham 22 36
8. Chelsea 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Real Madrid 21 43
3. Sevilla 21 42
4. Barcelona 20 40
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 21 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 21 24
13. Cádiz 22 24
14. Valencia 21 23
15. Deportivo Alaves 22 22
16. Eibar 21 20
17. Real Valladolid 22 20
18. Osasuna 21 19
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16