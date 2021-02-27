TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Ümraniyespor: 0
TFF 1. Lig’in 24. hafta maçında Ümraniyespor’u konuk eden Altınordu, rakibini 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig’in 24. hafta maçında Ümraniyespor’u konuk eden Altınordu, rakibini 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
1. dakikada Hüsamettin Yener ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Burak Öğür son anda uzanıp topu kornere çeldi.
18. dakikada Ahmet Canbaz savunma arasına oynadı, Kevin Mayi altıpasın köşesinde buluşur buluşmaz vurdu, Kahraman Demirtaş kayarak geldi ve mutlak golü önledi.
24. dakikada Kartal Yılmaz ceza sahası yayı üzerinden plasesini yaptı, top yan direğin hemen dibinden auta gitti.
28. dakikada Serkan Göksu savunma arkasına oynadı, Kevin Mayi penaltı noktası üzerinde topun gelişine vurdu, kaleci Erhan Erentürk karşı karşıya pozisyonda geçit vermedi.
63. dakikada ceza sahasına sağdan Vrsajeviç ortaladı Atakan Üner kafayı vurdu, kaleci Erhan Erentürk çizgide topu bloke etti.
71. dakikada Yiğit Emre Çeltik’in pasında yayın üzerinde topla buluşan Enis Destan rakibinden tek hamlede sıyrılıp sert vurdu, kaleci Burak Öğür meşin yuvarlağı ancak çelerek kurtardı.
85. dakikada Şeref Özcan sağdan ceza sahasının en uzak noktasına doğru kesti, Metehan Mimaroğlu kafayı vurdu, top direği sıyırıp auta gitti.
90. dakikada Şeref Özcan sağdan ceza sahasına gönderdi, Enis Destan topu kontrol ettiği anda Batuhan Artarslan elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+1. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Enis Destan topu ağlara yolladı. 1-0
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Burak Pakkan xx, Anıl Usta xx, Hakan Karabalcık xx
Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kahraman Demirtaş xx, Rahmi Salih Kaya xx, Metehan Mimaroğlu xx, Oğulcan Ülgün xx, Ahmet İlhan Özek x (Şeref Özcan dk. 46 xx), Burak İnce x (Emre Çeltik dk. 46 xx), Furkan Çil x (Ahmet Dereli dk. 69 x), Recep Aydın xx, Hüsamettin Yener x (Ufuk Budak dk. 63 x), Enis Destan xx (Yiğithan Güveli dk. 90+2 ?)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Furkan Metin, Muzaffer Kocaer, Emre Nefiz, Sami Satılmış
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Ümraniyespor: Burak Öğür x, Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Gökhan Süzen xx, Ercan Coşkun xx, Serkan Göksu xx, Atakan Üner x (Okan Derici dk. 78 x), Ahmet Canbaz x (Camara dk. 57 xx), Kartal Yılmaz xx, Bentley x (Batuhan Artarslan dk. 68 x), Kevin Mayi xx (Honore Gomis dk. 79 x)
Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Muammer Denizhan Taşkan, Emre Gültekin, Hamza Hacıoğlu, Zivkovic
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Enis Destan (dk. 90+1 pen.) (Altınordu)
Kırmızı Kartlar: Gökhan Süzen (dk. 66), Honore Gomis (dk. 90+6) (Ümraniyespor)Sarı kartlar: Ahmet İlhan Özek, Recep Aydın (Altınordu), Alim Öztürk, Vrsajevic (Ümraniyespor)