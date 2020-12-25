TFF 1. Lig: Altay: 3 - Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig’in 16. haftasında Ümraniyespor’u konuk eden Altay, rakibini 3-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig’in 16. haftasında Ümraniyespor’u konuk eden Altay, rakibini 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Alaaddin Okumuş’un kaleciye vermek istediği geri pasta araya giren Erhan Çelenk, topu filelere yolladı. 1-0
16. dakikada Lokman Gör ceza sahası içindeki rakibi Tomislav Glumac’e yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Okan Derici topu ağlarla buluşturdu. 1-1
22. dakikada Erhan Çelenk’in açtığı ortada Alaaddin Okumuş ceza sahası içinde topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını işaret etti.
23. dakikada penaltıyı kullanan Marco Paixao vuruşu gole çevirdi. 2-1
74. dakikada savunma arkasına sarkan Erhan Çelenk’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.
78. dakikada Erhan Çelenk’in soldan verdiği ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Leandro Kappel, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi. 3-1
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Yasin Kol xx, Suat Güz xx, Burak Cansız xx
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Tolga Ünlü xx, Berkay Sülüngöz xx, Lokman Gör xx, Özgür Özkaya x (Kadir Yazıcı dk. 54 xx), Adrien Regattin xx, Yılmaz Özeren xx (Jasmin Scuk dk. 72 x), Khaly Thiam xx, Erhan Çelenk xxx (Eren Erdoğan dk. 84 ?), Leandro Kappel xx, Marco Paixao xxx (Armand Gnanduillet dk. 84 ?)
Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Kuban Altunbudak, Arda Gezer, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan x, Alim Öztürk x, Gökhan Süzen xx, Alaaddin Okumuş x, Tomislav Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Serkan Göksu xx, Okan Derici xx (Hüseyin Çolak dk. 85 ?), Bentley xx (Muammer Denizhan Taşkan dk. 82 ?), Honore Gomis x (Moussa Sow dk. 61 xx), Idrissa Camara x
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Adama Wade, Mustafa Murat Uslu, Yunus Emre Mertoğlu, Turgut Doğan Şahin, Emirhan Çalışkan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Erhan Çelenk (dk. 11), Marco Paixao (dk. 23 pen.), Leandro Kappel (dk. 78) (Altay), Okan Derici (dk. 17 pen.) (Ümraniyespor)Sarı kartlar: Honore Gomis, Alaaddin Okumuş, Muammer Denizhan Taşkan, Alim Öztürk (Ümraniyespor), Lokman Gör, Kadir Yazıcı (Altay)
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|15
|29
|2. Giresunspor
|15
|29
|3. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|4. Samsunspor
|15
|27
|5. Tuzlaspor
|14
|27
|6. Altınordu
|15
|27
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12