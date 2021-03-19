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TFF 1. Lig: Altay: 3 - Menemenspor: 0

TFF 1. Lig’in 27. hafta maçında Menemenspor’u konuk eden Altay, rakibini 3-0 mağlup etti.

Spor 19.03.2021, 21:05
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TFF 1. Lig: Altay: 3 - Menemenspor: 0

TFF 1. Lig’in 27. hafta maçında Menemenspor’u konuk eden Altay, rakibini 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

6. dakikada serbest vuruş organizasyonunda sağ çaprazda topla buluşan Erhan’ın ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan ileri çıkan İbrahim, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı. 1-0

10. dakikada soldan çalımlarla Menemenspor ceza sahasına giren Erhan’ın sert şutunda kaleci Batuhan gole izin vermedi.

12. dakikadaki Menemenspor atağında orta sahadan kaptığı topla sağ kanattan ilerleyen Mohamed’in ceza yayı önünden düzgün vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

21. dakikada sağdan Mohamed’in ortasında arka direkte Rasheed, yakın mesafeden topu auta yolladı.

24. dakikada Paixao’nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Regattin, kaleci Batuhan’dan sıyrılıp sert bir vuruşla rakip fileleri sarstı. 2-0

28. dakikada Tayfun’un sol çaprazdan ceza sahasına ortasında Okan’dan seken topa arka direkte Domgjonas ayak koydu, meşin yuvarlak yan direkten döndü. İlk yarı siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Altay’ın soldan kazandığı serbest vuruşta Regattin yerden ortaladı, Erhan’ın ceza sahasındaki gelişine vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

71. dakikada ev sahibi ekipte Erhan’ın sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen İbrahim kafayla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-0

85. dakikada Mossoro’nun sağdan ortasında Paixao vurdu, kaleci Batuhan topu son anda kornere çeldi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Emrah Ünal xx

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Tolga Ünlü xxx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Murat Akça xx, İbrahim Öztürk xx, Adrien Regattin xxx (Eren Erdoğan dk. 86 ?), Khaly Thiam xx (Zeki Yıldırım dk. 75 x), Jasmin Scuk xx (İlhan Depe dk. 86 ?), Erhan Çelenk xx (Marcio Mossoro dk. 75 x), Leandro Kappel xx (Ziya Alkurt dk. 66 x), Marco Paixao xxx

Yedekler: Eren Karataş, Lokman Gör, Cebrail Karayel, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Menemenspor: Batuhan Şen x, Furkan Bayır x, Emir Han Topçu xx, David Domgjoni x, Mahamadou Ba xx, Mamadou Traore x (Tidjani Anaane dk. 46 x), Omar Mohamed xx, Tayfun Aydoğan x (Bekir Can Sönmez dk. 80 x), Rıdvan Koçak xx (Berkay Samancı dk. 74 x), Okan Yılmaz x (İsmail Haktan Odabaşı dk. 46 x), Ibrahim Akanbi Rasheed x (Mehmet Aytemiz dk. 64 x)

Yedekler: Fatih Demirlek, Emre Batuhan Adıgüzel, Ömer Şahbaş, Abdulkadir Öksüz, Aydın Yılmaz

Teknik Direktör: Ümit Karan

Goller: İbrahim Öztürk (dk. 6 ve 71), Adrien Regattin (dk. 24) (Altay)

Sarı kartlar: Emir Han Topçu, Rıdvan Koçak (Menemenspor)
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