TFF 1. Lig: Altay: 3 - Ankaraspor: 0
TFF 1. Lig’in 13. hafta maçında Ankaraspor’u konuk eden Altay, rakibini 3-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig’in 13. hafta maçında Ankaraspor’u konuk eden Altay, rakibini 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Leandro Kappel’in ortasında ceza sahası içinde topa kafayı vuran Yılmaz Özeren’in şutu az farkla auta çıktı.
46. dakikada Erhan Çelenk’in şutu kaleciden sekip direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu alan Marco Paixao’nun vuruşu filelerle buluştu. 1-0
68. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Leandro Kappel, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
69. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Marco Paixao, topu ağlara gönderdi. 2-0
82. dakikada Adrien Regattin’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa sahip olan Erhan Çelenk’in kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Abdullah Buğra xx, Murat Şener xx, Mehmet Şengül xx
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Tolga Ünlü xxx, Berkay Sülüngöz xx, İbrahim Öztürk x (Lokman Gör dk. 65 x), Özgür Özkaya xx, Adrien Regattin xxx, Yılmaz Özeren x (Harun Alpsoy dk. 46 xx), Ziya Alkurt x (Erhan Çelenk dk. 46 xx), Khaly Thiam xx, Leandro Kappel xx (Anton Putsila dk. 87 ?), Marco Paixao xxx (Armand Gnanduillet dk. 75 x)
Yedekler: Burak Öğür, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan, Kuban Altunbudak, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Ankaraspor: Emre Koyuncu x, Ali Ülgen xx, Thales x, Levent Gülen xx, Eric Mbu Ayuk xx, Emre Can Atila x (Doğukan Efe dk. 70 x), Beykan Şimşek xx, Mahmut Akan xx, Barış Zeren xx, Engin Bekdemir x (Erdem Çetinkaya dk. 63 x), Basit Abdulraham Umar x
Yedekler: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Mete Çelik, Fatih Kızılkaya, Halil İbrahim Esen, Ali Rıza Kılıç, Hacı Ömer Doğru, M’Billa Etame
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Goller: Marco Paixao (dk. 46, 69 pen.), Erhan Çelenk (dk. 82) (Altay)
Kırmızı kart: Levent Gülen (dk. 86) (Ankaraspor)Sarı kartlar: Leandro Kappel, Berkay Sülüngöz, Armand Gnanduillet (Altay), Doğukan Efe, Ali Ülgen, Thales (Ankaraspor)