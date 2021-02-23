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TFF 1. Lig: Altay: 1 - Altınordu: 3

TFF 1. Lig’in 23. haftasında oynanan İzmir derbisinde Altınordu deplasmanda karşılaştığı Altay’ı 3-1 mağlup etti.

Spor 23.02.2021, 21:36
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TFF 1. Lig: Altay: 1 - Altınordu: 3

TFF 1. Lig’in 23. haftasında oynanan İzmir derbisinde Altınordu deplasmanda karşılaştığı Altay’ı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Adrien Regattin soldan hızla çıkıp topu ceza yayına gönderdi, Marco Paixao, Erhan Çelenk ile paslaşıp kaleyi önüne almaya çalıştığı anda araya giren Sinan Osmanoğlu kritik bir dokunuşla topu kornere attı.

17. dakikada Recep Aydın’ın soldan kullandığı kornerden gelen topa Sinan Osmanoğlu altı pasın yakın köşesinde kafayı vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

23. dakikada Jasmin Scuk soldan kale sahasına ortaladı, Sinan Osmanoğlu’nun ters vuruşunda top önce yan direğe, ardından hamle yapan Marco Paixao’nun dizine çarparak üstten auta çıktı.

27. dakikada hızlı çıkan Ahmet İlhan Özek ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci çizgi üzerinde topu kontrol etti.

29. dakikada Erhan Çelenk, sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu falsolu direk kaleye gönderdi, kaleci Erhan Erentürk son bir hamleyle topu çelmeyi başardı.

35. dakikada ceza sahasında topa müdahale etmeye çalışan Rahmi Salih Kaya, Erhan Çelenk’i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Marco Paixao topu ağlara gönderdi. 1-0

40. dakikada Mossoro ile başlayan Altay atağında ceza sahası içerisindeki paslaşmalar sonucunda topa en son Zeki Yıldırım vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

46. dakikada Metehan Mimaroğlu serbest vuruşu savunma arasına oynadı, Recep Aydın soldan içeriye çevirdi, Hüsamettin Yener’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

60. dakikada Ahmet İlhan Özek tacı hızlı kullandı, Recep Aydın sağdan sıfıra inip kesti, savunmanın ayak koyduğu top arka direğe havalandı, Metehan Mimaroğlu’nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

65. dakikada Lokman Gör’ün ceza sahasındaki hareketiyle Hüsamettin Yener yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Enis Destan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

84. dakikada Regattin soldan kale sahasına ortaladı, Ziya Alkurt’un kafasında top uzak direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada ceza sahasındaki karambolde sol çapraza açılan topa Erdem Uğurlu vurdu, meşin yuvarlak yan direği sıyırıp auta gitti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Emre Kargın xx, Uygar Bebek xx, Mert Bulut xx

Altay: Adam Stackhowiak x, Cebrail Karayel xx (Tolga Ünlü dk. 89 ?), Berkay Sülüngöz x, Lokman Gör xx (Murat Akça dk. 81?), Erdem Uğurlu xx, Jasmin Scuk xx, Zeki Yıldırım x (Ziya Alkurt dk. 68 x), Erhan Çelenk x (Deniz Kadah dk. 68 x), Marcio Mossoro x (Khaly Thiam dk. 68 x), Adrien Regattin x, Marco Paixaoa xx

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Eren Erdoğan, Abdullah Aydın, İlhan Depe, Kazımcan Karataş

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Rahmi Salih Kaya xx, Sinan Osmanoğlu x (Kahraman Demirtaş dk. 45 xx), Yusuf Can Esendemir x, Furkan Çil xx, Sami Satılmış x (Muzaffer Kocaer dk. 45 xx), Ahmet İlhan Özek xx (Ahmet Dereli dk. 82 ?), Şeref Özcan x (Hüsamettin Yener dk.46 xxx), Recep Aydın xx, Enis Destan xxx, Metehan Mimaroğlu xx (Ufuk Budak dk. 69 xx)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Yedekler: Furkan Metin, Burak İnce, Emre Çeltik, Emre Nefiz, Serhat Öztaşdelen

Goller: Marco Paixao (dk. 36 pen.) (Altay), Hüsamettin Yener (dk. 46), Metehan Mimaroğlu (dk. 60), Enis Destan (dk. 66 pen.) (Altınordu)

Kırmızı kart: Yusuf Can Esendemir (dk. 76) (Altınordu)

Sarı kartlar: Sami Satılmış, Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Khaly Thiam (Altay)
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